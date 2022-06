Skúšku odbornej spôsobilosti pre ľudí v súkromnej bezpečnosti upravia

Bratislava 16. júna (TASR) - Skúška odbornej spôsobilosti pre ľudí pôsobiacich v oblasti súkromnej bezpečnosti má po novom pozostávať iba zo skúšobného testu vykonávaného elektronickou formou. Doposiaľ bol potrebný písomný test a ústna skúška. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



"Zavedením elektronického skúšobného testu už nebude takáto skúška naďalej vykonávaná pred trojčlennou komisiou, ale len za účasti jednej osoby, a to zástupcu ministerstva, ktorý bude zároveň úspešným uchádzačom vydávať preukazy odbornej spôsobilosti," priblížili predkladatelia.



V súvislosti s akreditovanou osobou, okrem iných legislatívnych úprav, má prísť k zjednoteniu evidencie osôb prihlásených na odbornú prípravu, záznamníkov vydávaných osobám prihláseným na odbornú prípravu a evidencie záznamníkov do novovytvorenej evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy.



Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, podľa ktorého nemusí skúšku odbornej spôsobilosti typu S ani odbornú prípravu vykonávať okrem iných ani osoba, ktorá bola príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru najmenej 15 rokov.



Nová legislatíva má byť účinná od augusta okrem niektorých ustanovení, ktoré majú byť účinné od januára 2024.