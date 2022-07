Skúška odbornej spôsobilosti v súkromnej bezpečnosti sa upraví

Bratislava 31. júla (TASR) - Skúška odbornej spôsobilosti pre ľudí pôsobiacich v oblasti súkromnej bezpečnosti bude po novom pozostávať iba zo skúšobného testu vykonávaného elektronickou formou. Doposiaľ bol potrebný písomný test a ústna skúška. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorá nadobúda účinnosť 1. augusta.



"Zavedením elektronického skúšobného testu už nebude takáto skúška naďalej vykonávaná pred trojčlennou komisiou, ale len za účasti jednej osoby, a to zástupcu ministerstva, ktorý bude zároveň úspešným uchádzačom vydávať preukazy odbornej spôsobilosti," priblížili predkladatelia.



V súvislosti s akreditovanou osobou okrem iných legislatívnych úprav dôjde k zjednoteniu evidencie osôb prihlásených na odbornú prípravu, záznamníkov vydávaných osobám prihláseným na odbornú prípravu a evidencie záznamníkov do novovytvorenej evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy.



Podľa novej legislatívy nebude musieť vykonávať skúšku odbornej spôsobilosti typu S ani odbornú prípravu okrem iných ani osoba, ktorá bola v ozbrojenom bezpečnostnom zbore najmenej 15 rokov.



Niektoré ustanovenia novely budú účinné od januára 2024.