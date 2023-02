Komora zubárov chce rozšíriť online vyučovacie hodiny orálneho zdravia

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) chce rozšíriť projekt online vyučovacích hodín orálneho zdravia do základných škôl po celom Slovensku. Zamerať sa na prevenciu už v útlom veku je podľa nej potrebné, pretože stav chrupu Slovákov je dlhodobo nepriaznivý. Rezort školstva zatiaľ žiadosť o spoluprácu neeviduje. "V prípade, že ministerstvo školstva bude oslovené, budeme sa tým zaoberať," potvrdil pre TASR.



Komora poukázala na správu o stave ústneho zdravia, ktorú vydala Svetová zdravotnícka organizácia koncom roka 2022. "Upozorňuje, že ochoreniami ústnej dutiny trpí zhruba 3,5 miliardy ľudí. Väčšina týchto ochorení je plne preventabilná a súvisí s orálnymi návykmi obyvateľstva," priblížila. Podotkla, že Slovensko je dlhodobo na popredných miestach v kazivosti či ochoreniach ústnej dutiny.



SKZL preto už v roku 2021 spustila projekt online vyučovacej hodiny orálneho zdravia, zameraný na okrajové regióny Slovenska. Vlani sa doň zapojilo vyše 10.000 žiakov, v roku 2021 5500. Cieľom komory je vychovať prostredníctvom projektu prevencie generáciu mladých, uvedomelých v problematike ústneho zdravia a zodpovedných za svoj orálny status.



"Našou ambíciou je, aby takáto hodina prebehla minimálne dvakrát ročne. Záleží to aj od ministerstva školstva, aby to bolo dané do systému, aby v každej škole mali prístup a boli o tom aj informovaní," prezident SKZL Igor Moravčík. Rozšírenie projektu celonárodne podľa SKZL minulý rok zlyhalo pri rokovaniach s rezortom školstva. Opätovne ho chcú osloviť tento rok.



"Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR neeviduje žiadosť o nadviazanie spolupráce z Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj SKZL v Národnom projekte prevencie zubov," reagoval pre TASR rezort. Priblížil, že umožňuje školám realizovať takéto aktivity, napríklad prostredníctvom pracovnej pozície zdravotnícky pracovník. "Ktorý má v rámci popisu pracovných činností okrem iného oprávnenie vykonávať poradenstvo a edukačné činnosti v oblasti výchovy a podpory zdravia vrátane zdravého životného štýlu, duševného zdravia, ústneho zdravia, reprodukčného zdravia a iné," vysvetlil rezort. Dodal, že organizovanie akýchkoľvek výchovno-vzdelávacích aktivít v školách je predovšetkým v kompetencii riaditeľov školy.



Počas hodiny zubní lekári veku primerane priblížia základné teoretické poznatky, doplnené aj o konkrétne príklady. Zameriavajú sa aj na základné princípy dentálnej hygieny a ich nácvik či na odbúravanie strachu z vyšetrenia. "Percento detí, čo nespolupracujú, stále rastie. Streamujeme priamo vzorovú preventívnu prehliadku, aby deti zvládli vyšetrenie u každého zubného lekára," priblížila členka rady SKZL a zubárka Michaela Lifková.



Témy hodín chce komora neskôr rozšíriť aj o choroby ústnej dutiny. Pripravené má aj hodiny pre tehotné ženy. "Aby vedeli, ako sa starať o zuby aj počas tehotenstva, aj po narodení, pretože tam sa začína zubné zdravie dieťaťa," vysvetlil Moravčík. Pripravuje aj webovú stránku s informáciami z online hodiny pre rodičov i vyučujúcich.