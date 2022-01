Komora zubárov chce do škôl zaradiť online hodinu o ústnom zdraví

Bratislava 29. januára (TASR) - Stav chrupu populácie na Slovensku je dlhodobo nepriaznivý. Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) preto spustila projekt Nebojme sa zubného lekára pre žiakov základných škôl. Cieľom SKZL je zaradiť online hodinu do vyučovacieho procesu. Informovala o tom členka rady SKZL a zubárka Michaela Lifková.



Preventívnu prehliadku u zubára podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v minulom roku absolvovalo 41 percent evidovaných osôb, teda 2.111.739 ľudí. Ide o najnižší počet vykonaných preventívnych prehliadok od roku 2015. "Z tohto počtu bolo potrebné ošetriť chrup u 66,49 percenta pacientov," spresnila Lifková.



Zo všetkých päťročných detí, ktoré boli v roku 2020 v systematickej starostlivosti zubnej ambulancie, bolo bez zubného kazu 46,42 percenta detí. "Dlhodobým cieľom je, aby deti narodené po roku 2026 boli celý život bez kazu," uviedol prezident SKZL Igor Moravčík.



SKZL preto na jeseň minulého roka spustila pilotný projekt online vyučovacej hodiny o ústnom zdraví. Zamerala sa pritom na okrajové regióny Slovenska. Do osvetovej akcie sa registrovalo vyše 5000 žiakov z 58 základných škôl. V prípade zavedenia online hodiny do vyučovania by výuku zabezpečovali odborníci.