Kazivosť chrupu u detí je na Slovensku dlhodobo vysoká

Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovensko sa dlhodobo umiestňuje na popredných priečkach v kazivosti chrupu u detí. Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) v spolupráci so Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva a Slovenskou zdravotníckou univerzitou aj preto organizuje v pondelok a utorok (11. a 12.10.) online vyučovaciu hodinu osvetovej akcie "Povedz Ááá...Nebojím sa zubného lekára". Informovala o tom hovorkyňa SKZL Lujza Hanová.



Do osvetovej akcie sa registrovalo vyše 3000 žiakov základných škôl aj z menších regiónov, kde sa akcia tohto formátu bude konať vďaka online forme po prvý raz.



Žiaci prvého stupňa sa veku primeranou formou dozvedia, ako si udržať zuby zdravé po celý život, študenti zubného lekárstva im názorne predvedú správnu techniku čistenia chrupu. "Okrem toho priamo v zubárskom kresle vysvetlia priebeh zubnej preventívnej prehliadky a zoznámia deti s prostredím zubnej ambulancie. Pre žiakov druhého stupňa je pripravené meranie pH rôznych nápojov a vysvetlí sa im okrem už spomenutého aj negatívny vplyv fajčenia a piercingu na ústnu dutinu," priblížila Hanová.



Žiaci sa po skončení hodiny môžu zapojiť do súťaže o pomôcky ústnej hygieny pre celú triedu. "Keďže ochorenie zubného kazu patrí medzi preventabilné infekčné ochorenia, edukácia obyvateľstva je v tomto smere nevyhnutná," zdôraznila Hanová.



Prezident SKZL Igor Moravčík zároveň pripomenul, že v krajine chýba národný program preventívnej zubnej starostlivosti, ktorý by jasne definoval prioritu prevencie pred liečbou samotných ochorení. "O svoje zdravie sa jedinec musí starať od narodenia, kým je zdravý a nie až keď ochorenie vznikne. Mnohé z preventívnych zásad naša populácia nedodržiava alebo podceňuje, často ich považujú za bezvýznamné," skonštatoval Moravčík.



SKZL pravidelne upozorňuje na potrebu absolvovania preventívnych prehliadok u zubných lekárov raz ročne, v prípade detí do 18 rokov dvakrát ročne. "Pre väčšinu obyvateľstva sa jedná o stresujúci zážitok, preto je dôležité pestovať návyk návštevy zubnej ambulancie už od prerezania prvého zuba," dodala Hanová.