Komora: Pribúdajú nekompetentní a nekvalifikovaní zubní technici

Bratislava 24. novembra (TASR) - Slovenská komora zubných technikov (SKZT) upozorňuje na neprofesionálov, ktorí sa vydávajú za zubných technikov. V tejto súvislosti žiada zavedenie licencií na výkon povolania zubný technik. TASR o tom informovala prezidentka komory Hana Dohálová.



Komora upozornila, že na Slovensku pribúdajú nekompetentní a nekvalifikovaní zubní technici, ktorí obchádzajú zákony a pacientom ponúkajú lacné, ale zato nekvalitné korunky, mostíky, zubné náhrady či strojčeky. Riešením by podľa nej bolo zavedenie licencií na výkon zdravotníckeho povolania zubný technik, ktoré by umožnilo efektívnejšie kontroly v praxi. Situáciu by podľa SKZT pomohlo zlepšiť aj to, keby každý nový zubný technik, ktorý si žiada o živnosť, musel zo zákona priniesť potvrdenie o registrácii v komore.



Problém je však podľa komory v tom, že zákon neukladá odboru živnostenského podnikania na okresných úradoch kontrolu nad dodržiavaním zdravotníckej legislatívy. Podľa Dohálovej sa na Slovensku už stali také prípady, keď bolo vydané živnostenské oprávnenie aj osobám, ktoré nie sú zaregistrované v registri zdravotníckych pracovníkov. Podotkla, že SKZT dlhodobo bojuje za opätovné uzákonenie zubných technikov pracovať na základe licencií na výkon zdravotníckeho povolania a výkon odborného garanta. "Toto opatrenie by výrazne zlepšilo možnosť kontroly subjektov, ktoré poskytujú zhotovenie zubných náhrad a zároveň zvýšilo ochranu pacientov," skonštatovala Dohálová.



Podotkla, že situáciu sa snažila riešiť aj s riaditeľom odboru živnostenského podnikania z Ministerstva vnútra SR Jánom Dutkom. "Vyjadril podporu pre snahu SKZT opätovne získať právo vydávať licencie na výkon zdravotníckeho povolania a licencie na výkon odborného zástupcu. Keďže táto snaha je, žiaľ, behom na dlhé trate, ponúkol Dutko možnosť iniciovať úpravu živnostenského zákona v zmysle, aby odbory živnostenského podnikania vydávali živnostenské oprávnenie na základe súhlasného stanoviska zo Slovenskej komory zubných technikov," priblížila. Dodala, že takáto úprava zákona by výrazne ušetrila čas a peniaze.