Nekonali sme protiprávne, tvrdí komora zdravotníckych záchranárov

Bratislava 15. decembra (TASR) – Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) si nie je vedomá toho, že by pri utorňajšom (14. 12.) proteste pred budovou Národnej rady (NR) SR konala protiprávne. Ako TASR informovali jej prezident František Majerský a viceprezident Michal Weinciller, na protest prišli jednotlivci, ktorí dodržiavali všetky opatrenia, boli zaočkovaní a bez čo i len náznaku akýchkoľvek výtržností a problémov slušne potleskom vyjadrili svoj názor.



"Považujeme za absurdné, ak dvaja záchranári skončia na štyri hodiny za mrežami len preto, že si dovolili upozorniť, že o pár rokov nebude mať kto zachraňovať občanov tejto krajiny. Toto nemá trápiť záchranárov v policajnej cele, toto má trápiť vedenie našej krajiny," uviedol Weinciller.



Šéf komory poukázal na to, že od jari počúvajú od politikov, ministrov či premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) o zvyšovaní platov, ktoré majú byť dorovnané k okolitým krajinám a majú tak zabrániť odlevu záchranárov a zdravotníkov zo systému. "No ostalo to iba pri sľuboch. Nestretol sa s nami ani jeden minister zdravotníctva, ani premiér, rovnako nepredložili žiadny konkrétny návrh. Oslovili sme adresne všetkých 150 poslancov, aby odhlasovali zmenu rozpočtu a ďalších zákonov, tiež bez výsledku," zdôraznil.



Informoval, že poslanci NR SR v utorok poobede prijali záchranárov na neformálnom zdravotníckom výbore. Tam podľa SKZZ opäť deklarovali, že budú mzdové a ďalšie otázky postavenia záchranárov a zdravotníkov riešiť. Premiér večer tvrdil, že so záchranármi rokuje, či to, že otázku financovania zdravotníkov je možné vyriešiť do konca roka. Podľa komory sa žiadne rokovania nerealizovali. "Veríme, že to pán premiér myslí úprimne, že mu na krajine záleží rovnako ako nám a rokovania sa skutočne začnú," dodal Majerský.



Záchranári chceli protestom upozorniť na neriešenie svojho postavenia i postavenia zdravotníkov zo strany vlády i poslancov NR SR. Pripomenuli sľuby o zvyšovaní miezd v zdravotníctve.



Na proteste zasahovala polícia, zadržala dve osoby, ktoré neskôr prepustila. Jedným z predvedených na obvodné oddelenie bol prezident komory Majerský. Protestujúci boli podľa policajtov opakovane vyzývaní policajnými hliadkami, aby sa z dôvodu vyhláseného núdzového stavu na území Slovenska nezhromažďovali.



Podporu protestujúcim vyjadrili Lekárske odborové združenie (LOZ), Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR, Slovenská lekárska komora (SLK), Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), či napríklad Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Zásah polície viacerí z nich považujú za unáhlený a odsudzujú ho.