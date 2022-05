Majerský: Pri pláne štátnej leteckej záchrannej služby sú kľúčové dáta

Bratislava 19. mája (TASR) - V otázke vybudovania štátnej leteckej záchrannej služby je kľúčová analýza. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov (SKZZ) František Majerský.



"Budú nás zaujímať dáta, ktoré z toho vyjdú. Ak to bude lepšie, respektíve prinesie to väčšiu efektivitu práce a vecí okolo toho, tak v tom nevidíme problém," spresnil. Bez dôslednej analýzy nie je podľa neho možné vyhodnotiť, či bude zmena poskytovateľa efektívna. Poukázal tiež na to, že to bude dlhodobý proces. "Nie je to otázkou jedného alebo dvoch rokov," priblížil.



So súčasným prevádzkovateľom leteckej záchrannej služby na Slovensku Air Transport Europe (ATE) je Majerský spokojný. "Za tie roky si vybudoval dobré meno a svoju prácu si robil profesionálne. Štát o to za posledné roky nemal nikdy záujem," skonštatoval.



ATE plán vytvorenia štátnej leteckej záchranky kritizuje. Podľa neho je realizácia počas štyroch rokov ťažko splniteľná a zároveň vysoko nákladná. Súčasný prevádzkovateľ zároveň verí, že Slovensko sa bude uberať smerom, aký praktizujú ostatné západné európske štáty, kde leteckú záchrannú službu efektívne prevádzkujú súkromní prevádzkovatelia.



Na Slovensku by do konca roka 2026 mohol vzniknúť jednotný letecký útvar na plnenie úloh integrovaného záchranného systému (IZS). Fungovať by mal v gescii rezortu vnútra. Vyplýva to z memoranda o spolupráci medzi rezortmi vnútra a zdravotníctva, ktoré ich zástupcovia podpísali v utorok (17. 5.).