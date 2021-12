Záchranári vyzvali na zvýšenie platov, návrh považujú za výsmech

Bratislava 9. decembra (TASR) - Návrh zvýšenia miezd zdravotníckych záchranárov, ku ktorému by malo dôjsť od začiatku budúceho roka, považuje Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) za výsmech. Ako TASR informoval prezident komory František Majerský, viesť to môže k nedostatku záchranárov, na čo doplatia hlavne občania. Poslancov Národnej rady (NR) SR vyzval, aby prijali návrh rozpočtu a nastavili také mzdové podmienky pre záchranárov a zdravotníkov, aby na Slovensku aj po pandémii zostali pracovať v zdravotníctve.



Šéf komory poukázal na to, že o zvýšenie miezd žiadali nielen ministerstvo zdravotníctva, ale aj vládu, a to od skončenia druhej vlny pandémie nového koronavírusu. Zdravotnícki záchranári podľa jeho slov neboli dostatočne ocenení ani pred ňou a uplynulých 21 mesiacov situáciu zhoršilo. Zdôraznil, že skokovité zvýšenie miezd avizoval predchádzajúci minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) aj súčasný minister Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), no dodnes k takémuto zvýšeniu, ani predloženiu seriózneho návrhu, nedošlo.



Komora v novembri požiadala poslancov Národnej rady (NR) SR o vyčlenenie prostriedkov v štátnom rozpočte a zmenu zákona, ktorý zabezpečí záchranárom mzdový nárok vo výške 1,3 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Poslanci však prišli s návrhom na zvýšenie koeficientu z 1,05 násobku na 1,08 násobok priemernej mzdy.



Viceprezident SKZZ Michal Weinciller uviedol, že mzdy sa týmto návrhom zvýšia mesačne o 34 eur v hrubom oproti tomu, čo je v zákone. Doplnil, že podľa výpočtu dnes už neexistujúceho Inštitútu zdravotnej politiky z roku 2019 bude v roku 2025 na Slovensku chýbať 22,4 percenta záchranárov. "Naše dáta už dnes hovoria o nedostatku približne 13,5 percenta a ak sa nič nezmení, tak odhadujeme o štyri roky viac ako 30 percentný výpadok záchranárov," dodal Weinciller.



Poznamenal, že tak časom môže dôjsť k tomu, že v záchranke bude jazdiť menej kvalifikovaný personál, teda sanitka príde načas, ale s horším výsledkom.