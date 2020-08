Mystické Slanské vrchy sú plné tajomstiev, užijú si ich aj deti

Na snímke Jozef Rozkoš pri Obrej stope na Hlibokej ceste smerom na Oblík. Slanské vrchy v katastri obce Hermanovce nad Topľou 8. augusta 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Jana Ďurašková

Na snímke Rajzovaná skala, balvan s výškou tri a šírkou až päť metrov sa nachádza len pár metrov pod Obrou nohou smerom od Hermanoviec. Pre niekoľko znakov vyrytých doň v minulosti získal miestny názov Písaný kameň. Slanské vrchy v katastri obce Hermanovce nad Topľou 8. augusta 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Jana Ďurašková

Na snímke Sokolie skaly v Údolí obrov v Slanských vrchoch v katastri obce Hermanovce nad Topľou 8. augusta 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Jana Ďurašková

Na snímke Havraní kameň v Údolí obrov v Slanských vrchoch v katastri obce Hermanovce nad Topľou 8. augusta 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Jana Ďurašková

Hermanovce nad Topľou 8. augusta (TASR) - Údolie obrov v Slanských vrchoch, rovnako ako aj Oblík, tretí najvyšší vrchol pohoria, ponúkajú okrem nenáročného turistického vyžitia aj tajomstvá. Obriu stopu tu mal zanechať obrovitý chlap či drak, na Sokolej skale je možné vidieť mnohé zvieracie a démonické vyobrazenia, Oblík je obsypaný mohylovými útvarmi nevysvetleného pôvodu. Ako pre TASR uviedol bývalý starosta Hermanoviec a profesionálny hasič, 71-ročný Jozef Rozkoš, legendou je opradená i takzvaná Obracaná studňa ležiaca na hranici katastrov obcí Hermanovce nad Topľou a Zámutov vo Vranovskom okrese.Podľa Rozkoša, ktorý lesné chodníky v hermanovskom chotári spoznával už ako dieťa počas ich pravidelného čistenia, sa v súčasnosti v Slanských vrchoch z ich východnej strany nachádza do 50 turistických chodníkov. Takzvanú Obriu stopu možno nájsť v Údolí obrov na chodníku nazývanom Hliboká cesta vedúcom na lúku za Oblík, odkiaľ sa dá pokračovať na Oblík alebo na Kuriu horu a vrch Koštrabec." približuje legendu spätú s plochým kameňom, v ktorom sa dá rozpoznať "šľapaj" približne 80 centimetrov dlhá a v prednej časti chodidla 30 centimetrov široká. Iné vysvetlenie pôvodu Obrej stopy je, že malo ísť o brúsny kameň používaný v bojoch či drevorubačmi. "" uvádza ďalšiu teóriu Združenie Slanské vrchy – východ na jednej z informačných tabúľ náučného chodníka Telekia. Odvoláva sa pritom na skutočnosť, že nablízku sú ďalšie balvany s obetnými miskami a mohyly kruhovitého pôdorysu s priemerom 15 a viac metrov, s kameňmi majúcimi podoby rôznych kultových zvierat.Mysticky pôsobí aj 80 metrov vysoká Sokolia skala v Údolí obrov. "opisuje informačná tabuľa.Podobný kameň, akým je Obria stopa, sa podľa Rozkoša nachádza aj na vrchole Oblíka. Roztrúsených je tam však hneď niekoľko "" balvanov. "" vysvetľuje. Ako približuje združenie Slanské vrchy – východ, vrchol Oblíka tvorí "", pričom niektoré skaly sú opracované ľudskou rukou. Balvany mali podľa neho slúžiť na kultové účely. Samotný Perún má pri vhodnom uhle pohľadu predstavovať postavu mohutného muža so širokými ramenami a hlavou.Pri hlavnej križovatke turistických chodníkov Slanských vrchov "" sa nachádza takzvaná Obracaná studňa. Ležiac na rozhraní katastrov obcí Hermanovce nad Topľou a Zámutov slúžila ako zdroj vody pre mlyny a píly v oboch chotároch. "" dopĺňa Rozkoš sériu legiend spätých s pohorím.Aby sa turistom, vstupujúcim do Slanských vrchov z rázcestia v Hermanovciach na území pohoria ľahšie orientovalo, zostrojil Rozkoš počas izolácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu kamennú mapu. Približuje turistické chodníky a jednotlivé vrcholy a keďže je kreslená reflexnými farbami, pri osvetlení za tmy svieti. Plochý kameň s výškou približne 190 centimetrov od jeho osadenia začiatkom júna medzičasom "" a do mapy zakreslil i miesta, na ktorých si na svoje prídu aj hubári.