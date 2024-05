Slatinka:Mokraď Kórea je miesto pre organizmy, ktoré by inde neprežili

Zvolen 26. mája (TASR) - Mokraď Kórea v priemyselnej časti Zvolena má pozitívne vplyvy na okolie. Zlepšuje mikroklímu, dokáže pohlcovať hluk i prach. V tomto prostredí žijú aj organizmy, ktoré by inde neprežili. TASR o tom informovala Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.



Dodala, že táto rozsiahla mokraď je v časti medzi Zvolenom a Lieskovcom. Nachádza sa pri nej množstvo plazov, obojživelníkov, hmyzu a hlavne vodných vtákov. "Je tam hniezdenie a aj migrácia viacerých netypických druhov, ktoré sa tam zastavujú počas jesennej migrácie," objasnila s tým, že je to otvorená vodná plocha. Zároveň je stojaca a nie je tam prúdenie. Podotkla, že sa na ňu chodia pozerať aj odborníci na vtáky a dá sa tam pozorovať kúdeľníčka lužná. "Tento vták si visiace hniezda pletie. Je to druh, ktorý bežne nevidíme, v mestskom prostredí už vôbec nie," poznamenala. Na tomto mieste žije i vodný hmyz, ktorý tam má miesto na prežitie. "Potrebuje stojacu vodu so živinami a práve Kórea je týmto typická," zdôraznila.



Podľa nej sa predpokladá, že táto mokraď je pozostatok pôvodných spoločenstiev, ktoré však boli zväčšené druhotne. Výstavbou železnice i ďalšou v okolí bola totiž voda nasmerovaná do jedného miesta. Spomenula, že názov Kórea pochádza z čias, keď budovali železnicu, začala tam rásť mokraď a bolo to počas kórejskej vojny.



Aj ďalšie prírodné zvolenské lokality združenie mapovalo, aby ich dostalo do územného plánu mesta ako miesta, ktoré sú dôležité pre biodiverzitu. Vedia tak, čo v nich žije a rastie. Chodievajú do nich so žiakmi a využívajú ich na vysvetlenie významu takýchto miest v meste. Pozorujú tiež organizmy a robili aj rozbory vody. "Sú to miesta divočiny v mestskom prostredí. Človek môže vytvoriť niečo podobné, stojí to však veľa peňazí a údržba je drahšia," uzavrela.