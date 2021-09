Slávne osobnosti dosiahli úspech svojou misiou

Deti, ktorým bola venovaná MISIA 09

MARTINKA, Bratislava - detská mozgová obrna (pomôcka: bežecký pás)

KAMIL, Žilina - autizmus, porušené platničky (príspevok na fyzioterapiu a canisterapiu)

MATÚŠ, Bratislava, progresívna svalová distrofia (pomôcka: schodolez)

LUKA, Spišská Belá, mitochondriopatia, detská mozgová obrna (pomôcka: motoped duo 3)

Oddelenie ťažko zdravotne postihnutých detí, CENTRUM pre deti Valaská (pomoc: práčka a sušička)

MARTINKA, Žilina - rázštep chrbtice (pomôcka: rehabilitačný kočík)

PETKO, Detva - osteoporóza (pomôcka: stabilizačný pás)

NOEME, Bíňovce - cystická fibróza (pomôcka: kyslíkový koncentrátor)

DOMINIK, Partizánska Ľupča - detská mozgová obrna, epilepsia (pomôcka: stacionárny bicykel)

OLÍVIA, Liptovský Mikuláš - Downov syndróm, nedoslýchavosť (pomoc: batérie do kochleárnych implantátov)

Zoznam jazdcov MISIE 09

1. Linda Ballová, operná speváčka

2. Jana Brisudová, sochárka

3. Michaela Galová, výtvarníčka

4. Vladimír Grežo, expert hlavného mesta

5. Karin Haydu, herečka

6. Juraj Hrčka , herec

7. Katka Jesenská, moderátorka

8. Danica Jurčová, herečka

9. Peter Kočiš, moderátor, herec

10. Jany Landl, tréner

11. Jana Lieskovská, herečka

12. Richard Lintner, hokejista

13. Veronika Lučeničová Gabčová, výtvarníčka

14. Lumír Mati, producent

15. Milena Minichová, herečka

16. Martin Mňahončák, herec

17. Marcel Nemec, herec

18. Opak, raper

19. Vladimír Pagáč, veterinár

20. Draho Piok, novinár, youtuber

21. Tomáš Sloboda, hudobník Le Payaco

22. Nikita Slovák, režisér

23. Slavo Solovič, hudobník

24. Veronika Strapková, herečka, speváčka

25. Laci Strike, tanečník

26. Veronika Vadovičová, paralympionička

27. Eva Verešová, modelka

28. Ivan Tuli Vojtek, herec

29. Jana Wagnerová, herečka

Bratislava 15. septembra (OTS) - Jany Landl, Laci Strike, Karin Haydu, Martin Mňahončák, Danica Jurčová a ďalšie osobnosti počas dňa rozvážali ľudom, ktorí si objednali kuriéra MISIE, autorský certifikát od výtvarníka Petra Stankoviča. Za doručenie získali minimálne 10,-€. Celkovo sa im počas tohto dňa podarilo vyzbierať 10 493,50 eur. Za financie, ktoré osobnosti vyzbierali, sa zakúpia zdravotné pomôcky pre konkrétne deti.Charitatívny projekt osobností MISIA, Aby bol svet lepší sa koná už 9. rok. Známe osobnosti sa na jeden deň stanú špeciálnymi kuriérmi MISIE a snažia sa vyzbierať čo najviac financií na nákup zdravotných pomôcok pre konkrétne postihnuté deti. Moderátor a herec Peter Kočiš, nováčik v tíme MISIE, mal až 30 jázd s doručením a jeho kondícia bola obdivuhodná. Každé odovzdávanie certifikátov je veľmi príjemné a väčšinou sa nezaobíde bez spoločného fotenia. Mnohí ľudia, ktorí si objednajú kuriéra, pripravia pre špeciálnych kuriérov aj malé občerstvenie. Operná speváčka Linda Ballová pri doručovaní certifikátu dostala dokonca do daru celú krabicu koláčov. Jeden z exekútorských úradov si objednal až 15 kuriérov a čakalo na nich bohaté pohostenie. Tomáš Sloboda z kapely Le Payaco si pri doručení certifikátu do ženského fitnescentra s dámami aj zacvičil. Veroniku Vadovičovu, našu úspešnú paralympioničku, zas pri doručovaní certifikátu nikto nenechal odísť bez toho, aby sa nepochválila zlatou medailou z Tokia.Tento výnimočný projekt osobností je jedinečný aj v tom, že osobnosti presne vedia, pre koho potia tričká na bicykloch. Rodičia a priatelia postihnutých detí majú možnosť prihlásiť sa do projektu. Dôležité kritérium je, že musia žiadať o pomôcku, ktorá dieťaťu pomôže pri rozvoji schopností, rehabilitácii, či inej terapii, ktorá má skvalitniť život dieťaťa a zároveň na túto pomôcku nemá nárok zo zdravotnej poisťovne. Tento rok sa jazdilo pre 10 detí a organizátori veria, že z vyzbieraných financií sa podarí zabezpečiť pre všetky deti potrebné pomôcky.Snaha pomôcť postihnutým deťom a mladým ľudom ženie tím MISIE do výkonov a aj do účasti v ďalšom roku. Nezištná pomoc osobností a organizačného tímu je odmenená úsmevmi obdarených detí a často aj slzami radosti ich rodičov. Režisér a organizátor MISIE Nikita Slovák je pri odovzdávaní pomôcok dojatý a hrdý nielen na tím jazdcov, ale aj na záujem verejnosti, ktorej nie je ľahostajný osud postihnutých detí a volajú si kuriérov MISIE. Ďakujeme Mestskej časti Ružinov a Domu kultúry Cultus, ktorí nám poskytli priestor na Dulovom námestí a zabezpečili dispečing MISIE.Napriek snahe vybudovať v Bratislave bezpečné cyklochodníky, sú úseky, kde ide o život. Tento rok sme prizvali medzi partnerov aj spoločnosť ProAssist, ktorá na najrizikovejších úsekoch sa postarala o bezpečnosť jazdcov.Ďakujeme mediálnym partnerom: SITA, TASR, StartitUp za pomoc pri medializácii projektu.Viac informácií: Facebook: Misia – osobnosti kuriérmi