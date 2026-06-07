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Slávnosť Božieho tela sprevádzajú tradičné procesie ulicami miest
Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa začal sláviť v roku 1246 v diecéze Liége. V roku 1264 pápež Urban IV. rozšíril slávenie sviatku na celú cirkev.
Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Pri príležitosti katolíckeho sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známeho pod názvom Božie telo, sa v nedeľu konajú na viacerých miestach slávnostné sväté omše a procesie veriacich ulicami miest a obcí. Sviatok síce pripadá vždy na štvrtok po Najsvätejšej Trojici, ale slávi sa aj v nasledujúcu nedeľu.
V Katedrále sv. Alžbety v Košiciach sa v nedeľu od 9.30 h uskutoční slávnosť Božieho tela. Predsedať jej bude košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Po ukončení svätej omše sa uskutoční procesia po Hlavnej ulici.
V nedeľu bude v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí so začiatkom o 10.00 h. Následne sa má procesia presunúť k farskému kostolu sv. Jána z Mathy na Župnom námestí.
V nedeľu dopoludnia oslávia veriaci slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi aj v Trnave. Slávnosť bude spojená s eucharistickou procesiou ulicami mesta.
Prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo sviatosti oltárnej.
Sviatok Božieho tela už oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s kňazom a biskupom kráčajú ulicami miest a dedín s monštranciou a kúskom premeneného chleba a symbolicky oznamujú svetu tajomstvo Ježišovho tela a krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno. Sprievod sa postupne zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov.
Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa začal sláviť v roku 1246 v diecéze Liége. V roku 1264 pápež Urban IV. rozšíril slávenie sviatku na celú cirkev.
V Katedrále sv. Alžbety v Košiciach sa v nedeľu od 9.30 h uskutoční slávnosť Božieho tela. Predsedať jej bude košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Po ukončení svätej omše sa uskutoční procesia po Hlavnej ulici.
V nedeľu bude v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí so začiatkom o 10.00 h. Následne sa má procesia presunúť k farskému kostolu sv. Jána z Mathy na Župnom námestí.
V nedeľu dopoludnia oslávia veriaci slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi aj v Trnave. Slávnosť bude spojená s eucharistickou procesiou ulicami mesta.
Prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo sviatosti oltárnej.
Sviatok Božieho tela už oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s kňazom a biskupom kráčajú ulicami miest a dedín s monštranciou a kúskom premeneného chleba a symbolicky oznamujú svetu tajomstvo Ježišovho tela a krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno. Sprievod sa postupne zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov.
Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa začal sláviť v roku 1246 v diecéze Liége. V roku 1264 pápež Urban IV. rozšíril slávenie sviatku na celú cirkev.