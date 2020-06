Slávnosti Slovenské Navalis otvorili na nádrži Domaša letnú sezónu

Kvakovce 28. júna (TASR) – Na slávnostiach svätého Jána Nepomuckého na Domaši v sobotu (27. 6.) večer slávnostne požehnali lode a ľudí od vody český kardinál Dominik Duka a košický arcibiskup Bernard Bober. Urobili tak z paluby výletnej lode Bohemia, ktorá sa na vodnú nádrž Domaša dostala vlani z Prahy. Podujatie Slovenské Navalis na úvod letnej sezóny následne vyvrcholilo veľkým ohňostrojom.



Sv. Ján Nepomucký je patrónom námorníkov a všetkých ľudí od vody. V Prahe pri Karlovom moste majú svätojánske slávnosti Navalis, ktoré sú oslavou tohto českého svätca, 300-ročnú tradíciu. "Myšlienka urobiť podobné slávnosti na Domaši vznikla minulý rok v Prahe, keď práve počas slávností Navalis bola vypravená loď Bohemia na Domašu a jej cestu požehnal kardinál Dominik Duka," uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZaHŠ) Michaela Zdražilová. V takejto forme otvorenia letnej sezóny spojenej s kultúrnym programom by chceli pokračovať aj budúci rok.



Podľa kardinála Duku ide pri slávnostiach o určitú obnovu starých barokových tradícií, ktoré zakorenili najmä v ľudovej tradícii. "Má to veľkú súvislosť aj s rodným jazykom a rodnou krajinou, a svätý Ján Nepomucký nie je, povedali by sme, monarchický svätec alebo svätec štátnej identity, ale je to predovšetkým svätec ľudskosti a vzájomnej úcty a pomoci," povedal Duka.



Súčasťou programu Slovenské Navalis bola slávnostná svätá omša Za uzdravenie sveta. Na podujatí sa zúčastnili aj predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár, minister dopravy a výstavby Andrej Doležal a predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. V nedeľu pokračuje program odpustovou slávnosťou v kostolíku na Trepci v rámci stretnutia rodákov zo zatopených obcí Trepec a Dobrá nad Ondavou.



Výletná loď sa vlani vrátila na Domašu po 26 rokoch. Z jej putovania z Prahy na Slovensko vznikol aj dokumentárny film. Počas necelých dvoch mesiacoch prevádzky vlani prepravila okolo 21.000 ľudí.