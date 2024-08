Slávnostnú vojenskú prísahu počas osláv SNP zložilo vyše 500 vojakov

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Viac ako 500 absolventov základného vojenského výcviku zložilo počas štvrtkových osláv 80. výročia SNP v Banskej Bystrici slávnostnú vojenskú prísahu. Zloženie sľubu bolo súčasťou osláv SNP po prvýkrát.



Prezident SR Peter Pellegrini, ktorý je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR, vojakom v príhovore povedal, že zloženie prísahy je obrovský záväzok voči vlasti i všetkým spoluobčanom.



"Verejne ste pred malou chvíľkou sľúbili v prítomnosti svojich najbližších, že ste pripravení nasadiť za Slovensko aj svoj vlastný život. Ukázali ste tak odvahu, odhodlanie a zmysel pre službu celej spoločnosti a ja vám za to v mene všetkých občanov SR úprimne ďakujem," zdôraznil.



Poukázal na to, že desaťročia sme sa v Európe tešili z mierového života okolo nás. "Dnes však za našimi východnými hranicami zúri vojna a denne zomierajú desiatky vojakov oboch znepriatelených strán. Je to úplne iná realita pre nás, predstaviteľov štátu, ale aj pre vás, príslušníkov ozbrojených síl," podotkol.



Úlohou politikov je podľa neho urobiť všetko pre to, aby sa Európa opäť stala kontinentom mieru, porozumenia a prosperity. "A vašou úlohou je byť pripravený na všetky možnosti, aj na také, ktoré sa ešte pred niekoľkými rokmi zdali byť nadobro minulosťou," doplnil prezident SR.



Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) doplnil, že v posledných rokoch si mnohí ani neuvedomovali silu slov, ktoré sú súčasťou prísahy. "Dnes, keď na východ od našich hraníc zúri vojnový konflikt, vy ste našli v sebe tú odvahu, aby ste sa postavili na ochranu svojej vlasti. Dnes má ten sľub tisíckrát väčšiu váhu ako kedykoľvek predtým," zdôraznil.



Absolventi vojenského výcviku zložili slávnostnú prísahu v parku pod Pamätníkom SNP pred zrakmi rodinných príslušníkov i návštevníkov osláv. Viac ako 100 absolventov, ktorí zložili prísahu, sa následne zúčastní aj na vojenskej prehliadke.



Slávnostná vojenská prísaha bola súčasťou centrálnych osláv SNP po prvýkrát. "Samotné miesto slávnostnej prísahy, mesto Banská Bystrica, zároveň sprítomňuje odkaz bojovníkov SNP a celkovo boja proti fašizmu," uviedlo Ministerstvo obrany SR.



Program celoštátnych osláv 80. výročia SNP v Banskej Bystrici pokračuje hudobno-kultúrnym programom, o 17.00 h sa začne vojenská prehliadka. Nasledovať bude galaprogram s hudobnými vystúpeniami, oslavy o 22.00 h zakončí ohňostroj.