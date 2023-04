Slavo Solovic vydáva album s názvom 4 Divertimentá

Bratislava 12. apríla (TASR) – Slavo Solovic vydáva album 4 Divertimentá. Je to prvý sólový album tohto autora a interpreta. Dvanásť skladieb v trojdielnych celkoch, pre sláčikový orchester, flautu, hoboj a čembalo vznikalo v spolupráci s viacerými hudobníkmi v Slovenskom rozhlase pod vedením huslistu Adama Nováka. Album vychádza na etikete vydavateľstva Slnko Records na vinyle aj v digitále. TASR informoval PR manažér Alexander Čerevka.



Divertimento je inštrumentálna hudobná forma zábavného charakteru, obľúbená v minulých storočiach. V preklade z taliančiny to znamená zábava. Solovic je zástancom postoja, že zmyslom umenia je robiť svet krajším, lepším a podľa názvu albumu pokojne aj zábavnejším. Viacdielna forma klasickej hudby Divertimento je k tomu skvelým nástrojom. Prenesením tohto retro hudobného tvaru do 21. storočia sa dá vidieť kus symboliky.



Umelecký záber Solovica je mimoriadne široký, pričom jeho tvorbu počúva poslucháč možno každý deň bez toho, aby o tom vôbec vedel, v seriáloch a filmoch Slovania, Známi neznámi, Oteckovia, Ministri alebo Čiara.



"Treba tvoriť pozitívne veci, na tie negatívne potom ostane menej miesta," hovorí Solovic, ktorého Divertimentá presne v tomto duchu aj vznikali. "Keď to fungovalo mne pri tvorbe, možno to pomôže aj pri jej počúvaní. Preto som sa rozhodol tieto skladby nahrať, vydať ako album a ponúknuť spolu s obrazmi všetkým. Síce nie ako liek, ale skôr ako preventívny výživový doplnok." dodáva skladateľ.