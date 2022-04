Slavomíra W., šéfa drogového gangu zo Serede, odsúdili na 24 rokov

Banská Bystrica 22. apríla (TASR) – Proces v kauze zločineckého drogového gangu Slavomíra W. zo Serede sa v piatok skončil vyhlásením rozsudku. Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, odsúdil bossa gangu na 24 rokov väzenia s maximálnym stupňom stráženia a trest prepadnutia majetku. Ostatní členovia skupiny dostali tresty od 20 do 23 rokov. Rozsudok ešte nie je právoplatný. Pre TASR to uviedla Katarína Kudjáková, hovorkyňa ŠTS.



Po rozsiahlom dokazovaní hlavné pojednávanie pokračovalo vo februári záverečnými rečami a v nej Slavomír W. pokračoval ešte niekoľko hodín aj v piatok.



Skupina okolo Slavomíra W. sa zaoberala distribúciou drog, pričom ide o rozsiahlu trestnú činnosť. Polícia členov zadržala v závere roka 2018 počas akcie Venal.



Proces sa začal v roku 2020, ale nový koronavírus a s tým súvisiace dodržiavanie protiepidemických opatrení sa podpísali pod zmenu termínov jeho konania. Pojednávalo sa v Banskej Bystrici aj v Pezinku.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal pôvodne obžalobu na desiatich členov skupiny. Traja z nich boli na úteku a súd voči nim konal ako voči ušlým. Viní ich zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a súvisiacej trestnej činnosti zameranej na výrobu a distribúciu pervitínu, ako aj kokaínu.



Obhajoba od začiatku obžalobu spochybňovala. V piatok z ich strany v súdnej sieni zazneli námietky zaujatosti voči senátu, ktorý rozhodoval o dohode o vine a treste v súvislosti s niektorými členmi skupiny a trvali tiež na prítomnosti Romana K. na procese, ktorého ako ušlého pred pár dňami zadržali v Rumunsku. Senát to zamietol.



Polícia počas prvej akcie Venal pôvodne obvinila 19 osôb. Od roku 2015 mali členovia skupiny zabezpečiť väčšie množstvo prekurzorov v hodnote približne 4,8 milióna eur na výrobu asi 480 kilogramov metamfetamínu v hodnote 16,8 milióna eur.