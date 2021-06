SLEDUJEME: Minister vnútra R. Mikulec čelí v parlamente odvolávaniu

Bratislava 15. júna (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) otvoril mimoriadnu 31. schôdzu parlamentu. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) má na nej čeliť odvolávaniu. Jeho odchod z funkcie žiada opozícia, schôdzu inicioval Smer-SD. Dôvodom sú podozrenia o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek.



V odôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi opozícia píše o vyhľadávaní spolupracujúcich osôb v prebiehajúcich trestných konaniach s cieľom ich oslovovania na ďalšiu spoluprácu. Spočívať má v podávaní účelových, tzv. univerzálnych výpovedí proti vopred vytypovaným osobám v úmysle privodiť ich trestné stíhanie. "Existuje dôvodné podozrenie, že takéto konania, aktivity a osobné prepojenia môžu reálnym spôsobom ohrozovať bezpečnostné záujmy štátu, hospodárske záujmy a ústavne chránené piliere právneho štátu," skonštatovali opoziční poslanci.



Pochybnosti o situácii v silových zložkách mali vyplynúť zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS). Šéf Smeru-SD Robert Fico chce na schôdzi prečítať správu SIS, ktorú mal poslancom predniesť predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) na mimoriadnej schôdzi v neverejnom režime a ktorá sa týkala stretnutia špičiek štátu v budove SIS. Urobiť tak plánuje aj napriek hroziacim postihom.



Koaličné kluby a vláda už avizovali Mikulcovi podporu. Spomedzi koaličných poslancov majú mať však dvaja zelenú kartu. Šéf klubu Sme rodina a poslankyňa hnutia Adriana Pčolinská avizovali, že Mikulca nepodporia, pretože nemá ich dôveru. Premiér Eduard Heger (OĽANO) reagoval, že hlasovanie koaličných poslancov za opozičný návrh na odvolanie člena vlády by bolo porušením koaličnej zmluvy.



Fico hovorí o diabolskom pláne koalície, pre ktorý zneužíva trestné právo





Koalícia nemala čo ponúknuť po hospodárskej či finančnej stránke, tak prišla s plánom pozatvárať predstaviteľov bývalej vlády a zneužíva na to trestné právo. Skonštatoval to predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico v pléne Národnej rady (NR) SR počas odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Fico dodal, že na tento plán sa musel vytvoriť istý zločinecký systém. Poukázal na aktuálnu situáciu v bezpečnostných zložkách a podozrenia z manipulácie výpovedí tzv. kajúcnikov. Pri odôvodnení odvolávania Mikulca hovoril aj o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve (VS). Prečítať chcel správu SIS, ktorú poslancom na neverejnom rokovaní čítal šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Schôdzu by však museli prerušiť a pokračovať by musela v neverejnom režime.



"Na to, aby ste takýto diabolský plán - pozatvárať za každú cenu bez ohľadu na dôkazy a pravidlá predstaviteľov opozície - na to bolo treba vytvoriť systém ľudí a predovšetkým ignorovať silnú politickú tradíciu, že trestné právo sa nepoužíva v politickom súboji. Dokonca ste to, dámy a páni z vládnej koalície, začali robiť s takou intenzitou, že u vás prevládlo presvedčenie, že zneužívanie trestného práva na politický súboj bude tolerované v duchu verejného záujmu," vyhlásil Fico.



Pripomenul situácie pri výmenách vlád v minulosti. Tvrdí, že doteraz neboli také závažné podozrenia o zneužívaní orgánov činných v trestnom konaní (OČTK), ktoré by hovorili o manipulácii s trestnými konaniami. Hovorí, že vláda Smeru-SD za 12 rokov svojho pôsobenia nikdy trestné právo v politickom boji nevyužila. Napriek tomu podľa jeho slov za jeho vlády došlo k odsúdeniu dvoch ministrov zo starej SNS za nástenkový tender. "Ale tieto kauzy neboli postavené na udavačoch," podotkol.



Odvolávanie Mikulca je podľa Fica odôvodnené. Potvrdzovať to majú úradné záznamy hovoriace o charaktere a skutkoch Mikulca z čias, kedy riadil vojenských tajných. Fico zároveň spochybnil spoľahlivosť Mikulca, keďže mal v minulosti prísť o bezpečnostnú previerku preto, lebo klamal v bezpečnostnom dotazníku.



Fico už dopredu avizoval plán prečítať v pléne verejne aj správu SIS, ktorú poslancom pri nedávnom neverejnom rokovaní prečítal šéf parlamentu Boris Kollár. Ten ho ale upozornil, že správa je v utajovanom režime a ak ju chce čítať, museli by prerušiť rokovanie na technické úpravy. Schôdza by totiž musela v čase čítania správy prebiehať neverejne. Fico teda pokračoval v čítaní odôvodnenia návrhu na odvolanie Mikulca. Hovoril o manipulácii výpovedí kajúcnikov a ovplyvňovania vyšetrovania viacerých káuz. Mikulec v tom podľa neho zohráva aktívnu úlohu a zlyháva pri ochrane poriadku a bezpečnosti krajiny.