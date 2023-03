SLEDUJEME: Na Slovensko pricestoval holandský kráľovský pár

Na snímke zľava holandská kráľovná Maxima, holandský kráľ Viliam-Alexander, prezidentka SR Zuzana Čaputová a jej partner Juraj Rizman pózujú na nádvorí Prezidentského paláca v Bratislave v utorok 7. marca 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prezidentka SR a holandský kráľ vyzdvihli priateľské vzťahy medzi krajinami

Na snímke holandský kráľ Viliam Alexander (druhý zľava) a prezidentka SR Zuzana Čaputová (druhá sprava) počas spoločnej tlačovej konferencie v Prezidentskom paláci v Bratislave v utorok 7. marca 2023. Vľavo počúva holandská kráľovná Maxima, vpravo Juraj Rizman, partner prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke holandský kráľ Viliam Alexander (vpravo), holandská kráľovná Maxima (druhá sprava), prezidentka SR Zuzana Čaputová (vľavo) a jej partner Juraj Rizman (druhý zľava) počas plenárneho rokovania delegácií v Prezidentskom paláci v Bratislave v utorok 7. marca 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 7. marca (TASR) - Na Slovensko pricestoval holandský kráľovský pár. Trojdňová oficiálna návšteva kráľa Viliama-Alexandra a kráľovnej Maximy sa začala v utorok dopoludnia ceremoniálom v Prezidentskom paláci, kde ich privítala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Program pokračuje spoločným stretnutím.Popoludní si kráľovský pár uctí pamiatku obetí totality pri pamätníku Brána slobody na Devíne a prejde sa historickým centrom Bratislavy v sprievode primátora Matúša Valla. Spolu s prezidentkou SR si pripomenú aj pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pri pamätníku na Námestí SNP. Následne sa za účasti kráľovského páru uskutoční diskusia o slobode médií so zástupcami novinárskej obce.Prvý deň návštevy vyvrcholí štátnou večerou podávanou prezidentkou SR na počesť holandského kráľovského páru v Slovenskej filharmónii.Návšteva holandského kráľovského páru potrvá do štvrtka (9. 3.). Hlavnými témami kráľovskej návštevy sú otázky právneho štátu a ochrany klímy vrátane prechodu na obehové hospodárstvo, ako aj podpora inklúzie a rozmanitosti v spoločnosti. Ide o prvú kráľovskú návštevu na Slovensku takmer po 13 rokoch.V stredu (8. 9.) čaká kráľovský pár ďalší program v Bratislave. Absolvujú diskusiu o rovnoprávnosti dievčat a žien, spoločne s prezidentkou otvoria slovensko-holandské podnikateľské fórum a zúčastnia sa na prezentácii slovenského zálohovacieho systému PET fliaš a plechoviek. Stretnú sa aj s blízkymi obetí teroristického útoku na Zámockej ulici. Večer sa uskutoční slávnostný koncert holandských umelcov v Slovenskom národnom divadle.Vo štvrtok navštívi kráľovský pár spolu s prezidentkou Centrum podpory Spišskej katolíckej charity v Poprade. Neskôr sa presunú do Spišskej Soboty. Program bude pokračovať diskusiou o občianskom vzdelávaní a modelovou hodinou na základnej škole v Liptovskom Mikuláši. V závere navštívia Tatranský národný park.Návšteva holandského kráľovského páru, kráľa Viliama-Alexandra a kráľovnej Maximy, sa odohráva symbolicky na 30. výročie diplomatických vzťahov, ocenila prezidentka SR Zuzana Čaputová vo vyhlásení po spoločných utorkových rokovaniach. Vyzdvihla spoločné hodnoty aj spoluprácu krajín v rôznych oblastiach s tým, že vidí priestor na jej prehĺbenie. Podľa kráľa návšteva podčiarkuje priateľstvo Slovenska a Holandska. Slovensko sa podľa neho rozvinulo do sebavedomej krajiny so silným prepojením na Európu.vyhlásila Čaputová. Poukázala na Slovákov žijúcich v Holandsku. Pripomenula tiež, že Holandsko je jedným z najväčších investorov na Slovensku, ako aj exportným trhom pre mnohých slovenských podnikateľov.Priestor na rozšírenie spolupráce vidí prezidentka napríklad v oblasti zdravotníctva a hospodárstva. Podnikateľské fórum, ktoré v stredu (8. 3.) otvorí spolu s kráľom, bude podľa nej príležitosťou na výmenu skúseností a nadviazanie spolupráce najmä v oblasti zelenej tranzície." vyzdvihla Čaputová. Avizovala tiež podpis memoranda o spolupráci medzi nemocnicami a inštitúciami, ktoré sa venujú detskej onkológii.Holandský kráľ Viliam-Alexander ocenil možnosť navštíviť Slovensko. Zdôraznil potrebu súdržnosti krajín v čase vysokého medzinárodného napätia. Slobodné demokratické krajiny podľa neho nesmú dovoliť zastrašovanie a násilie. Skonštatoval, že spoločne tvoríme bariéru proti ruskej agresii a podporujeme ľudí Ukrajiny.Kráľ zároveň zdôraznil potrebu kritického pohľadu na vlastné krajiny. Poukázal napríklad na tému násilia voči novinárom či prejavy nenávisti voči menšinám. Hovorí o spoločných obavách, ale aj perspektívu spoločných riešení. Je tiež otvorený spolupráci na ceste k udržateľnejšej budúcnosti. Teší sa nielen na návštevu Bratislavy, ale aj krásu slovenskej prírody v Tatrách.Čaputová pripomenula, že obe krajiny majú skúsenosti s vraždou novinára. Počas návštevy bude preto témou aj zabezpečenie ich ochrany. Za dôležitú tému návštevy označila tiež ochranu ľudských práv. Zdôraznila potrebu posilnenia ochrany menšín a rodovej rovnosti.podčiarkla s tým, že sa teší na posolstvá k týmto témam, ktoré zaznejú z úst kráľovského páru.Pripomenula tiež zintenzívnenie spolupráce v oblasti bezpečnosti, keďže Holandsko bolo jednou z prvých krajín, ktoré na Slovensko prišli v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO.Návšteva holandského kráľovského páru potrvá do štvrtka (9. 3.). Okrem Bratislavy je program plánovaný aj v Poprade, Liptovskom Mikuláši a Tatranskom národnom parku. Ide o prvú kráľovskú návštevu na Slovensku takmer po 13 rokoch.