SLEDUJEME: Pokračuje mimoriadna schôdza, Mikulec čelí odvolávaniu

Bratislava 16. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú od stredajšieho rána v mimoriadnej schôdzi, na ktorej chce opozícia odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). V úvode dňa vystúpila exministerka vnútra a nezaradená poslankyňa Denisa Saková. Kritizuje pomery v polícii, ktorá podľa nej nemá rozviazané ruky a upadla do chaosu a anarchie. Do rozpravy je ešte písomne prihlásených približne desať poslancov, do diskusie sa následne môžu poslanci prihlásiť aj ústne.



Schôdza sa začala v utorok (15. 6.), vystúpilo na nej desať rečníkov, okrem predkladateľov zo Smeru-SD aj niektorí členovia vlády. Opozícia chce vysloviť nedôveru ministrovi vnútra pre podozrenia o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek.



V odôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi opozícia píše o vyhľadávaní spolupracujúcich osôb v prebiehajúcich trestných konaniach s cieľom ich oslovovania na ďalšiu spoluprácu. Spočívať má v podávaní účelových, tzv. univerzálnych výpovedí proti vopred vytypovaným osobám v úmysle privodiť ich trestné stíhanie.