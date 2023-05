SLeK: Individuálne pripravovanie liekov by mohlo vyriešiť nedostatok

Bratislava 12. mája (TASR) - Individuálne pripravované lieky, ktoré vyhotovujú farmaceuti podľa lekárskeho predpisu pre potreby konkrétneho pacienta, by mohli vyriešiť nedostupnosť mnohých liekov. Poukázala na to Slovenská lekárnická komora (SLeK), podľa ktorej je farmaceut v tomto prípade jedinou možnosťou, ako vyrobiť napríklad čapíky alebo sirup na horúčku či bolesť.



Viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková upozorňuje, že na Slovensku sa dostatočne nevyužíva potenciál farmaceutov. Rozšíreniu Individuálnej prípravovne liekov (IPL) bráni podľa nej predovšetkým cenová neatraktivita tejto činnosti. "Cena za výrobu, tzv. taxa laborum, čiže úhrada zdravotnej poisťovne za odborný lekárnický výkon, sa takmer 15 rokov nezmenila," poznamenala. Podľa nej nezohľadňuje ani časovú náročnosť výroby liekov, odborný rozmer tejto činnosti, zodpovednosť za bezpečnosť a účinnosť pripraveného lieku a ani samozrejmosti ako kontrolu surovín či prípravu obalov.



Napriek tomu, že situácia s nedostatkom liekov sa v Európskej únii postupne stabilizuje, na Slovensku chýbajú podľa SLeK už aj lieky, ktoré majú v okolitých krajinách lekárnici k dispozícii. "V súčasnosti u nás lekárnik nemá právnu kompetenciu na to, aby pripravil a aj vydal pacientovi individuálne pripravený liek, pokiaľ príde pacient s predpisom aktuálne nedostatkového lieku a zároveň, aby ho mal pacient úplne alebo čiastočne hradený zo zdravotného poistenia," priblížil viceprezident SLeK Norbert Chano. Pacient sa podľa neho musí vrátiť k lekárovi a vyžiadať si predpis špeciálne na IPL.



"Pokiaľ by Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prehodnotilo cenotvorbu individuálne pripravených liekov, určite by ich pripravovalo viac lekární a nečelili by sme toľkým výpadkom," myslí si prezident SLeK Ondrej Sukeľ. Hromadná, priemyselná výroba liekov a liečiv je podľa SLeK na Slovensku minimálna a na podporu domácej výroby zo strany vlády stále čakajú.



Slovenským špecifikom, ktorým prichádza o nezanedbateľnú časť dovezených liekov, je podľa komory reexport. "Vďaka cenovým reštrikciám a preregulovanosti trhu s liekmi máme jedny z najlacnejších liekov v Európe, súčasná inflácia sa na cenotvorbe kategorizovaných liekov nijako neprejavila. To, samozrejme, láka na vývoz do krajín s vyššími cenami liekov," vysvetlil Sukeľ. Súčasné protiopatrenia sú podľa komory nedostatočné, reexport je verejnou aktivitou mnohých distribútorov a lekární.



Nízka cena liekov sa navyše podľa SLeK javí ako dlhodobo neudržateľná a zásadne vplýva na ich nedostatok. "V prípade nedostupnosti liekov z dôvodu ich reexportu musí aktívnymi krokmi, ako aj zmenou cenotvorby liekov zasiahnuť štát," upozornil Sukeľ.



Výrobcom kategorizovaných liekov hrozia za ich nedostupnosť na slovenskom trhu vysoké pokuty. Vyhnúť sa im vedia pomocou podania tzv. A3 žiadosti, návrhu na vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov a zrušenie úradne určenej ceny lieku, ktorá je adresovaná MZ SR. Ak tak držiteľ rozhodnutia oregistrácii lieku na Slovensku neurobí, môže byť sankcionovaný za nedodanie dostatočného množstva lieku.