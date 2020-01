Lekárnická komora: Lekárne sú plne integrované do e-zdravia

Bratislava 4. januára (TASR) – Lekárne sú jediný segment zdravotnej starostlivosti plne, bezproblémovo a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov štátu integrovaný v elektronickom zdravotníctve. Pre TASR to v hodnotení uplynulého roka uviedla Lenka Vasiľová zo Slovenskej lekárnickej komory (SLeK). Pre farmaceutov je podľa nej podstatná nielen efektivita e-zdravia, ale aj uspokojenie zdravotných potrieb pacientov.



„V roku 2019 naše pozvanie na diskusiu prijali všetky zdravotné poisťovne, zástupcovia Národného centra zdravotníckych informácií aj dodávatelia lekárenských informačných systémov s cieľom hľadať riešenia problémov spojených s e-zdravím,“ povedala Vasiľová. Lekárnici pozitívne hodnotia úpravu legislatívy, ktorá od januára vráti metodiku definovania lekárenskej pohotovosti do stavu pred júlom 2018.



Negatívne však vnímajú, že politici neakceptovali ich pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní, čo sa týka zvýšenia kontroly štátu nad dostupnosťou liekov, ktoré nie sú vedené v kategorizačných zoznamoch. „Práve s tým sa viaže výzva pre rok 2020, a to znížiť nedostupnosť liekov. Vnímame to ako urgentný a, žiaľ, aj narastajúci problém,“ tvrdia predstavitelia SLeK.



V tomto roku chcú lekárnici tiež riešiť otázku efektivity nákladov na lieky vrátane spravodlivého odmeňovania lekární, ktoré podľa nich desať rokov kontinuálne klesá.