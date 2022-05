Slovenskej lekárnická komora:Nákupné ceny voľnopredajných liekov rastú

Bratislava 25. mája (TASR) - Nákupné ceny voľnopredajných liekov či zdravotníckych pomôcok rastú, v niektorých prípadoch sa podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondreja Sukeľa cena zdvihla trojnásobne. V prípade liekov preplácaných zo zdravotného poistenia ministerstvo zdravotníctva pre TASR potvrdilo, že návrhy na zmeny neeviduje.



"Dá sa povedať, že takmer všetky lieky, ktoré sú vydávané bez lekárskeho predpisu a nepodliehajú cenovej regulácii, nejakým spôsobom rastú," uviedol Sukeľ pre TASR. Percentuálny nárast sa podľa neho nedá zovšeobecniť, ozrejmil, že niektoré ceny narástli o pár percent, no iné trojnásobne.



"V rámci našich obchodných aktivít a predajnom portfóliu evidujeme v prvom kvartáli roka 2022 úhrnnú infláciu na úrovni medzi troma až štyrmi percentami, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka," priblížil pre TASR Peter Sedláček z najväčšej siete lekární Dr. Max.



Pri jednotlivých kategóriách voľnopredajného sortimentu – lieky, vitamíny a výživové doplnky podľa jeho slov evidujú najvyšší nárast, a to na úrovni okolo sedem percent, pri kategórii minerálov. Doplnil, že pri ostatných kategóriách sa inflácia pohybuje v priemere od dvoch do štyroch percent.



Sukeľ vysvetlil, že v súvislosti s vplyvom inflácie treba lieky deliť na dve skupiny. Prvou sú voľnopredajné lieky, vydávané bez lekárskeho predpisu a druhou lieky viazané na lekársky predpis, ktoré sú hradené z verejných zdrojov a majú regulovanú cenu. "Tam ešte ten posun nie je badateľný, pretože tieto ceny reguluje štát a tam ten proces trvá dlho," doplnil.



"Žiadosti od výrobcov liekov na novú cenotvorbu a zmeny úhrad zo zdravotného poistenia v rámci kategorizačného zoznamu v dôsledku inflácie Ministerstvo zdravotníctva SR momentálne neeviduje," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková.



Vysvetlila, že v prípade, že by sa ceny navýšili v krajinách Európskej únie, tak výrobca môže požiadať o dorovnanie ceny na Slovensku na úroveň priemeru troch najnižších cien v európskych krajinách.



Na zvyšovaní cien sa podľa Sukeľa zrejme nepodpisuje len inflácia, ale aj niektoré iné ceny vstupov. "Povedzme surovín, pretože viem, že aj suroviny celkovo, či už sú to chemikálie alebo aj suroviny na individuálnu prípravu liekov v lekárňach, šli hore. Takže tie vstupy sa podpisujú a rasty sa hýbu od nula do 100 percent," doplnil.