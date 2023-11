Komora: Prví farmaceuti by mohli očkovať v lekárňach na jeseň 2025

Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenská lekárnická komora (SLeK) očakáva, že prví farmaceuti by mohli začať očkovať proti chrípke v lekárňach na jeseň 2025. Vyplýva to z jej stanoviska pre TASR. Očkovanie v lekárňach bude legislatívne možné od januára 2024, no podľa lekárnikov sa bude môcť spustiť až po prijatí a schválení ďalších zmien.



Komora ozrejmila, že jednou z podmienok zavedenia očkovania proti chrípke vo verejných lekárňach je absolvovanie akreditovaného certifikačného programu farmaceutov. "Program je predložený akreditačnej komisii ministerstva zdravotníctva a čaká sa na jeho schválenie. Až následne sa budú môcť spustiť prvé vzdelávacie kurzy farmaceutov," vysvetlila s tým, že po absolvovaní programu musí farmaceut absolvovať ešte prax u všeobecného lekára. "Teoreticky prví očkujúci farmaceuti by mohli byť na jeseň 2025," dodala.



Farmaceuti majú podľa SLeK o akreditované vzdelávanie záujem. "Väčšina farmaceutov na Slovensku prejavila v prieskume z roku 2021 záujem absolvovať akreditované vzdelávanie, ktoré ich pripraví na možnosť očkovať proti chrípke vo verejných lekárňach," uviedla komora pre TASR.



Možnosť očkovať dospelých proti chrípke v lekárňach od budúceho roka prinesie novela zákona o liekoch, ktorú v júli podpísala prezidentka. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť.