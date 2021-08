Komora SLeK: Farmaceuti sa snažia prispieť k zvýšeniu zaočkovanosti

Bratislava 18. augusta (TASR) - Slovenskí farmaceuti sa snažia prispieť k zvýšeniu zaočkovanosti na Slovensku. Poukázala na to Slovenská lekárnická komora (SLeK). Ako pre TASR povedala za komoru Adriana Bednárová, od začiatku pandémie sa snažili o bezproblémovú dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Tiež sa zapojila do projektu očkovania v ambulanciách.



V prvom týždni podľa SLeK prejavilo ochotu podieľať sa na zabezpečení vakcín viac ako 800 verejných lekární. Na zjednodušenie procesu logistiky vakcín pripravila komora v spolupráci so spoločnosťou KaratNet Slovakia internetovú aplikáciu. Tá mala umožniť rýchle objednanie vakcín ktorémukoľvek lekárovi. Aplikácia je zapojeným lekárom dostupná na stránke vakcinaciacovid.sk a objednávanie umožňuje po prihlásení a overení konkrétneho lekára a konkrétnej ambulancie.



Idea aplikácie podľa komory lekárnikov vzišla po jej rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR. Prezident SLeK Ondrej Sukeľ zdôraznil, že ich poslaním je prinášať riešenia, čo aj komora bude robiť.



Komora tiež poukázala na to, že zaočkovanosť na začiatku tretej vlny v niektorých regiónoch nedosahuje ani tretinu obyvateľstva. Dodala preto, že slovenskí lekárnici chcú v rámci svojich možností prispieť k zmene tohto nepriaznivého vývoja a pripomenúť tak okrem iného skutočnosť, že vo viacerých krajinách je samozrejmosťou aj očkovanie vo verejných lekárňach. "Práve tieto krajiny s pomocou lekárnikov dosahujú lepšie výsledky nielen v boji proti pandémii, ale napríklad aj v zaočkovanosti proti chrípke," uzavrela.