SLeK: Treba sa zamyslieť, koľko peňazí chceme dať do farmakoterapie

Bratislava 6. januára (TASR) - Je nevyhnutné zamyslieť sa nad objemom financií, ktoré sme ochotní investovať do farmakoterapie, špeciálnej výživy a zdravotníckych pomôcok. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ.



"Sme v 21. storočí a naši občania si zaslúžia v tejto oblasti to, čo im ako občanom Európskej únie prináleží," skonštatoval.



V roku 2023 je podľa neho nevyhnutná aj implementácia služby e-zdravia so zapojením farmaceutov tak, aby z nich profitoval pacient. Treba podľa neho odstrániť nezmyselné bariéry, ktoré v súčasnosti ľuďom komplikujú život. "Napríklad mimoriadne hlúpe kompetenčné spory všeobecných lekárov a špecialistov pri predpisovaní liekov," podotkol.



Potrebné je podľa neho tiež eliminovať nekalé aktivity, ako reexport liekov, korupciu pri predpisovaní a výdaji liekov, svojvoľné revízne postupy zdravotných poisťovní či svojvoľné postupy kontrolných orgánov.



Sukeľ upozornil, že v budúcom roku treba tiež začať využívať obrovské možnosti, ktoré poskytuje individuálna príprava liekov a umožniť jej rozvoj. Nevyhnutné je podľa jeho slov aj systémovo riešiť "(ne)dostupnosť" liekov.