Lekárnici upozorňujú na zmeny pri limitoch pre inkontinenčné pomôcky

Bratislava 25. marca (TASR) - Slovenská lekárnická komora (SLeK) upozorňuje pacientov na zmeny finančných limitov pri výdaji inkontinenčných zdravotníckych pomôcok, ktoré vstúpia do platnosti od apríla. Podotkla, že prinesú zníženie množstva pomôcok u pacientov s druhým stupňom inkontinencie na približne tretinu doterajšieho množstva a zvýšenie množstva pomôcok o asi 15 percent u pacientov s tretím stupňom inkontinencie.



"Dňa 1. apríla vstúpia do platnosti rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré budú mať zásadný vplyv na výdaj zdravotníckych pomôcok skupiny B1-B5, teda pomôcok určených pre pacientov s inkontinenciou," upozornila SLeK.



Komora priblížila, že aktuálny finančný nárok pri druhom stupni inkontinencie sa zníži zo 14,77 na päť eur a pri treťom stupni sa zvýši z 51,94 na 59,73 eura. "Zároveň sa rozdelí skupina vkladacích plienok na dve - pre druhý (nad 120 mililitrov), resp. tretí stupeň inkontinencie (nad 800 mililitrov) a pomôcky zaradené v skupine 'fixačné nohavičky', doposiaľ dostupné pre oba stupne, budú dostupné len pre tretí stupeň," dodala. Pacienti s trvalou inkontinenciou tretieho stupňa zároveň nebudú musieť absolvovať následné kontroly u indikujúceho lekára a pomôcky im bude môcť predpísať aj ošetrujúci všeobecný lekár.



SLeK zároveň apeluje na pacientov, ktorých sa zmeny dotknú negatívne, aby boli pripravení na novú situáciu a s lekármi, farmaceutmi a farmaceutickými laborantmi komunikovali konštruktívne. "Keďže ide o systémovú zmenu regulátora, nie je možné, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti postupovali iným spôsobom," poznamenala komora. Dodala, že v prípade potreby vyššieho množstva pomôcok je možný ich výdaj aj bez lekárskeho poukazu pri plnej úhrade pacientom.



Ministerstvo zdravotníctva SR pre TASR uviedlo, že tému intenzívne rieši. "Na marcovom rokovaní kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky prebiehala konštruktívna diskusia o úprave úhradového limitu inkontinenčných pomôcok pre pacientov s druhým a tretím stupňom inkontinencie a úprave indikačných obmedzení," ozrejmili z komunikačného odboru rezortu. Hlasovanie komisie, ktoré by podľa ministerstva mohlo tento problém uspokojivo vyriešiť a v maximálnej možnej miere rešpektovalo oprávnené potreby inkontinentných pacientov, sa má uskutočniť po veľkonočných sviatkoch.