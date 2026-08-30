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Viete, na čo pomáhajú slivky? Ich účinky vás možno prekvapia
Zrelé slivky by mali byť na dotyk mierne poddajné, nie tvrdé ani príliš mäkké a možno ich skladovať v chladničke.
Autor TASR
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Bratislava 30. augusta (TASR) - Slivky pomáhajú v boji proti cukrovke, pri stavoch úzkosti a zvyšujú odolnosť proti stresu. Sú zdrojom zdraviu prospešných živín a vitamínov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave o tom informoval na sociálnej sieti.
Slivky obsahujú vitamín C, provitamín A a vitamíny skupiny B. Z minerálov obsahujú draslík, meď, zinok, horčík, vápnik, sodík, fosfor a železo. Obsahujú aj vlákninu, ktorá vytvára pocit plnosti a napomáha zabezpečovať zdravý pohyb tráviaceho traktu. Slivky v sebe ukrývajú i sorbitol, ktorý má laxatívne účinky, čím slivky pomáhajú pri zápche.
„Obsiahnuté vitamíny a minerály zabezpečujú normálnu zrážanlivosť krvi. Polyfenoly zasa znižujú riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení a ich pravidelná konzumácia ochraňuje pred aterosklerózou alebo srdcovým infarktom,“ doplnil úrad.
Zrelé slivky by mali byť na dotyk mierne poddajné, nie tvrdé ani príliš mäkké a možno ich skladovať v chladničke. „Tie tvrdšie možno nechať dozrievať v papierovom vrecúšku pri izbovej teplote. Spotrebovať ich treba v priebehu niekoľkých dní,“ dodal RÚVZ.
Slivky obsahujú vitamín C, provitamín A a vitamíny skupiny B. Z minerálov obsahujú draslík, meď, zinok, horčík, vápnik, sodík, fosfor a železo. Obsahujú aj vlákninu, ktorá vytvára pocit plnosti a napomáha zabezpečovať zdravý pohyb tráviaceho traktu. Slivky v sebe ukrývajú i sorbitol, ktorý má laxatívne účinky, čím slivky pomáhajú pri zápche.
„Obsiahnuté vitamíny a minerály zabezpečujú normálnu zrážanlivosť krvi. Polyfenoly zasa znižujú riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení a ich pravidelná konzumácia ochraňuje pred aterosklerózou alebo srdcovým infarktom,“ doplnil úrad.
Zrelé slivky by mali byť na dotyk mierne poddajné, nie tvrdé ani príliš mäkké a možno ich skladovať v chladničke. „Tie tvrdšie možno nechať dozrievať v papierovom vrecúšku pri izbovej teplote. Spotrebovať ich treba v priebehu niekoľkých dní,“ dodal RÚVZ.