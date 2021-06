SLK ani ZAP nesúhlasia so zmenou legislatívy pri obhliadkach mŕtvych

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) ani Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) nesúhlasia s úpravou legislatívy týkajúcej sa výkonu obhliadok tiel mŕtvych. Ako vo štvrtok uviedli na spoločnej tlačovej konferencii, lekári sú z pretrvávajúcej pandémie nového koronavírusu vyčerpaní, a takýto krok prinesie ďalšie obmedzenie dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov.



Ako zdôraznil šéf SLK Marian Kollár, k príprave návrhu nebola prizvaná ani jedna relevantná organizácia. "Je nemysliteľné, aby sa o takýchto dôležitých návrhoch nerealizovala žiadna diskusia s najväčšími organizáciami, teda SLK a ZAP," povedal. ÚDZS podľa jeho slov očakáva, že lekári budú za tieto služby dostávať podstatne menej peňazí, ako dostávali profesionálne organizácie.



Rovnako aj prezidentka ZAP Zuzana Dolinková z mimoparlamentnej strany Hlas-SD si myslí, že hospodárnosť nemôže ísť na úkor pacientov. Riešenie vidia v zachovaní stavu, ktorý ponechá výkon tejto služby na profesionáloch.



Návrh odmieta aj Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov (SSVPL). "Už dnes evidujeme nedostatok ambulancií a výhľadovo to bude ešte horšie, lekári sotva stíhajú vyšetrovať svojich pacientov na ambulanciách a ešte im chceme pridať ďalšiu prácu nad rámec ich ordinačných hodín," povedal prezident spoločnosti Peter Makara.



SSVPL je presvedčená, že ponechanie profesionalizácie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel je jediná cesta, ako ambulantný sektor úplne nepochovať.



V súvislosti s argumentom nehospodárnosti súčasného modelu Makara poukázal na výdavky na antigénové testovanie. "Vystačili by na pokrytie nákladov na 'obhliadky' na ďalších 300 rokov, ale adekvátne navýšenie zdrojov tam, kde to systému naozaj pomôže, odbremení lekárov a profesionalizuje samotný výkon poslednej služby človeku, je zrazu problém," pýta sa. Upozornil tiež na to, že väčšina všeobecných lekárov sa s patológiou stretla naposledy počas štúdia. Rovnako, že lekárov potrebujú predovšetkým živí pacienti.