SLK: Európska zdravotná únia pomáha lepšie zvládať zdravotné problémy

Bratislava 30. januára (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) považuje Európsku zdravotnú úniu za prospešný projekt, ktorý pomáha členským štátom Európskej únie (EÚ) lepšie a efektívnejšie zvládať globálne zdravotné problémy. Pre TASR to uviedla predsedníčka Stáleho výboru SLK pre zahraničie Ľudmila Lysinová.



"Zdravotníctvo v celej Európe rieši rovnaké problémy - či už sa týkajú prevencie a liečby ochorení, financovania zdravotníctva alebo nedostatku zdravotníckych pracovníkov. Snahu o posilnenie kompetencií v tejto oblasti preto považuje SLK za prirodzenú," hovorí Lysinová.



SLK v súvislosti s Európskou zdravotnou úniou poukazuje na význam koordinácie spolupráce pri prevencii, liečbe ochorení aj systémoch poskytovania zdravotnej starostlivosti v bežných časoch aj počas krízy. "V súčasnosti sa zameriava na čo najlepšie zvládnutie pandémie COVID-19, vývoj, výrobu, kontrolu liečiv a spoločný plán boja proti rakovine," podotkla Lysinová.



Zároveň dodala, že aké zdravotníctvo na Slovensku v súčasnosti bude, závisí od štátnej zdravotnej politiky, keďže zdravotníctvo patrí do kompetencie jednotlivých členských štátov.



Európska komisia podnikla prvé kroky k budovaniu Európskej zdravotnej únie v novembri 2021. O jej dobudovaní sa diskutuje aj v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Tá umožňuje občanom jednotlivých členských krajín vyjadriť sa k budúcnosti EÚ aj formou občianskych panelov.



Celkovo štyri občianske panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu. Neskôr budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar výkonná rada konferencie.