Lekárska komora: Zmeny v rámci predpisovania e-receptov sú krokom späť

Bratislava 2. januára (TASR) - Legislatívne zmeny v rámci predpisovania e-receptov sú krokom späť v digitalizácii zdravotníctva. Deklarovala to Slovenská lekárska komora (SLK) na svojom webe. Zároveň pevne dúfa, že Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR sa podarí čo najskôr vrátiť predpisovanie e-receptov do pôvodnej legislatívnej podoby.



"Pre lekárov, ktorí privítali e-recept ako pomoc a zjednodušenie v administratívnej práci, to znamená vyššiu prácnosť, pre pacientov zbytočné návštevy v ambulanciách," uviedla SLK. Pripomenula, že lieky na plnú úhradu predstavujú približne 15 až 20 percent všetkých predpisovaných liekov. Pacienti si majú po tieto lieky chodiť po novom osobne. Podľa komory sa tým stráca napríklad prehľad o ich predpisovaní, pretože tieto lieky nebudú zapísané v liekovej knižke.



Od januára vstúpila do účinnosti novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Pre niektoré lieky zanikla možnosť vystavenia e-receptu. Ide napríklad o lieky plne hradené pacientom. Ministerstvo zdravotníctva vysvetlilo, že s ohľadom na technicko-legislatívnu nutnosť úpravy bolo nevyhnutné v súvislosti so službou elektronického receptu (eRecept) rešpektovať právo Európskej únie týkajúce sa ochrany osobných údajov. Deklarovalo, že situáciu rieši, aby sa čo najskôr znížil dosah na verejnosť.