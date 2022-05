SLK: MŽP ignoruje program starostlivosti o medveďa

Zvolen 3. mája (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podľa Slovenskej lesníckej komory (SLK) dlhodobo ignoruje program starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku, ktorý vznikol na základe širokého odborného konsenzu. Envirorezort vo svojej reakcii uviedol, že presadzuje aktívny manažment ochrany pred medveďom hnedým, ktorý prináša lepšie výsledky ako "nezmyselné výnimky" na jeho odstrel.



Ministerstvo podľa predsedu SLK Milana Dolňana odmieta implementovať najmä časť týkajúcu sa aktívneho manažmentu početnosti medvedej populácie. Komora sa obáva, že ak bude pokračovať takýto postoj envirorezortu, doplatia na to ľudia i medvede.



"Medvede strácajú prirodzenú plachosť a rešpekt pred človekom pre absentujúce regulačné znižovanie ich početnosti, takže sa stávajú čoraz nebezpečnejšími. Zároveň sú častejšími terčom pytliakov," povedal Dolňan. V opatreniach na zachovanie priaznivého stavu medveďa hnedého je podľa neho aj zásah do jeho populácie (naplánovaný komisiami pre ochranu a manažment medveďa) i to, že "zásahy do populácie budú vykonané prostredníctvom príslušných správcov poľovných revírov".



"V praxi však rozhoduje iba Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR o tom, ktoré synantropné jedince budú odstránené a akým spôsobom. Takýto manažment sa ukazuje ako neudržateľný," skonštatoval Dolňan a apeluje na ministerstvo, aby začalo plne rešpektovať konsenzus odborníkov z programu starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku.



Envirorezort vo svojej reakcii pre TASR uviedol, že v rámci "nezmyslených výnimiek" na odstrel medveďa sa neraz z poľovníckych posedov zastrelili jedince, ktoré reálne nepredstavovali bezprostrednú hrozbu. "Práve aktívny manažment Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR chráni životy obyvateľov a ich majetok," uviedli z ministerstva.



Deklaruje, že zásahový tím monitoruje synantropných medveďov a zároveň komunikuje so zranenými osobami a vypočuje si svedkov udalostí. "Na základe ich tvrdení vykoná rekonštrukciu útokov," pripomína ministerstvo. Informácie, ktoré podľa neho získava zásahový tím, potvrdzujú, že medveď hnedý nie je na Slovensku premnožený z hľadiska ekológie.



Odstrel medveďa hnedého je podľa envirorezortu povolený len na výnimku. "Za rok 2021 neevidujeme žiadnu žiadosť o získanie výnimky a za rok 2020 evidujeme 11 žiadostí, ktoré však boli zamietnuté, pretože nespĺňali zákonné podmienky," spresnilo ministerstvo.



Poľovný spôsob, ako tvrdí, nie je možné vykonávať pri kontajneroch v katastri obci na rozdiel od činnosti zásahového tímu. "Vďaka tomu zásahový tím dokáže odstrániť konkrétneho jedinca, ktorý stratil plachosť," spresnil rezort. Zároveň pripomenul, že prostredníctvom Envirofondu ponúka možnosť obciam získať dotáciu na zabezpečenie kontajnerových stojísk.