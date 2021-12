Oravec: Pandémia bude kolísať, naučíme sa počítať jej vlny a žiť s ňou

Bratislava 15. decembra (TASR) – Pandémia ochorenia COVID-19 bude kolísať, naučíme sa počítať jej vlny a žiť s ňou. Tvrdí to prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Pavel Oravec. Zmení sa na epidémiu rôznej intenzity. Ľudí vyzýva, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Komora hovorí o povinnom očkovaní či spoluúčasti nezaočkovaných ľudí.



"Vírus bude mutovať na rôzne formy virulencie. Bude vyžadovať rôzne úpravy očkovacích látok. Následkami uvedeného bude získanie kolektívnej imunity obyvateľstva, narastanie vedomostí o chorobe, neustále zlepšovanie epidemiologických postupov, vývoj nových a lepšie aplikovateľných liekov, lepšie a účinnejšie zvládnutie súvisiacich sociálnych a ekonomických problémov, ako aj menší mediálny a skupinový záujem o neustále sa opakujúce problémy a témy," tvrdí šéf SLK.



Komora tvrdí, že sa s novým koronavírusom naučí spoločnosť žiť. Je presvedčená o tom, že sa podarí znížiť sociálne napätie, znížiť utrpenie chorých, počet mŕtvych, umožniť normálne fungovanie tzv. bielej medicíny či znížiť psychickú a fyzickú záťaž zdravotníkov.



Oravec opakovane vyzval ľudí, aby neverili hoaxom a dali sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Apeluje na ľudí, aby dodržiavali protipandemické opatrenia. V prípade sezónneho ústupu vyzýva tiež vládu, aby rýchlejšie uvoľňovala nastavené opatrenia. Poukázal tiež na to, že lockdown je po celom svete účinným, ale krátkodobým nástrojom. "Podporujeme preto len jeho plne zdôvodnené a krátkodobé zavedenie," prízvukoval.



Komora si tiež myslí, že plne zaočkovaní ľudia by mali byť v kratšej spoločenskej izolácii ako dobrovoľne nezaočkované osoby, a rovnako plne zaočkované osoby majú dostať prednosť aj pri uvoľňovaní opatrení. Nemožnosť dať sa zaočkovať v prípade jednotlivcov by mala byť zdôvodnená odborníkmi.



Hovorí, že zaočkovaný človek má oveľa menšiu vírusovú nálož a ľahší priebeh ochorenia. Navyše, nezaberá miesta v nemocniciach tak ako zaočkované osoby. Rovnako si myslí, že bude potrebné sa očkovať viackrát.



Uprednostniť by sa pri uvoľňovaní opatrení mali skupiny najmenej ohrozené a najmenej ohrozujúce, napríklad deti. Komora si myslí, že pri riešení situácie by sa mala využívať negatívna finančná stimulácia, teda finančná spoluúčasť ľudí pri testovaní či prevencii tých, ktorí sa dobrovoľne nedajú zaočkovať. Títo ľudia podľa lekárskej komory ohrozujú seba a svoje okolie. SLK chce hovoriť aj o povinnom očkovaní obyvateľstva.