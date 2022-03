SLK: Peniaze z dofinancovania musia ísť na platby pre poskytovateľov

Bratislava 22. marca (TASR) - Zdravotné poisťovne by mali nárast finančných prostriedkov v zdravotníctve v plnej výške preniesť do platieb za realizované výkony zdravotnej starostlivosti. Inak by mohla byť podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) ohrozená prevádzka zdravotníckych zariadení, a tak znížená dostupnosť aj kvalita zdravotnej starostlivosti pre pacientov.



"To však závisí nielen od ďalších vyjednávaní medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami, ale aj od výšky platieb, ktoré poskytovateľom budú ponúknuté. Tieto musia pokryť ich reálne náklady," uviedla komora. Za dôležité považujú aj to, akým kľúčom budú navýšené peniaze napokon prerozdelené.



Komora verí, že medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami napokon dôjde k dohode. "A nenastane scenár, ktorý by znamenal, že by pacientom bola od 1. apríla, respektíve 1. mája poskytovaná len neodkladná zdravotná starostlivosť a za ďalšiu by si museli u nezmluvných poskytovateľov platiť," doplnila SLK.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v utorok oznámil, že do zdravotníctva má v tomto roku prísť navyše 365 miliónov eur. Vyššia platba za štátnych poistencov má priniesť 100 miliónov eur, zároveň sa má zvýšiť základné imanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne o 120 miliónov eur. Ďalších 145 miliónov eur má priniesť vyšší výber poistného.