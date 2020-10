LESNÍCI: Prechod štátnych pozemkov v NP k ochranárom sa nám nepáči

Zvolen 23. októbra (TASR) - Slovenskej lesníckej komore (SLK) sa nepáči, že štátne pozemky, na ktorých sú vyhlásené národné parky a ďalšie chránené územia, by mali prejsť do správy Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej lesníckej komory Dávid Hančinský.



Ochranári kampaň Šanca pre národné parky Slovenska, ktorú v utorok (20. 10.) predstavil šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO), podporia. Ako uviedli, uvedomujú si, že bez transformácie ochrany prírody na Slovensku nebude možné efektívne chrániť prírodu. Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska dodal, že k tomuto cieľu je nevyhnutné osamostatnenie národných parkov a chránených území, získanie pozemkov v cenných územiach do svojej správy a presun právomocí v oblasti ochrany prírody z okresných úradov a odborov starostlivosti o životné prostredie.



„Voči týmto vyjadreniam Slovenská lesnícka komora vyjadruje ostrý nesúhlas, pretože je to v rozpore s programovým vyhlásením súčasnej vlády, platným zákonom o ochrane prírody a krajiny, so zákonom o lesoch a inými zákonmi,“ tvrdí komora vo svojom vyhlásení. Pripomínajú tiež, že v súčasných národných parkoch je podľa nich 48 percent pôdy neštátnych vlastníkov.



Minister životného prostredia upozornil, že ŠOP nevlastní v slovenských národných parkoch ani štvorcový meter pozemkov. V národných parkoch podľa neho vlastnia pozemky buď súkromní majitelia, developeri, štátny podnik Lesy SR či iní vlastníci.