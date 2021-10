Lekári chcú ponechať dobrovoľné zabezpečovanie prehliadok mŕtvych tiel

Bratislava 26. októbra (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) naďalej trvá na na zachovaní dobrovoľnosti pre lekárov podieľať sa na prehliadkach mŕtvych tiel. V opačnom prípade by hrozilo vážne narušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, najmä v ambulantnej sfére. Pripomenula to hovorkyňa SLK Nancy Závodská.



"Sme radi, že sa pri zabezpečení prehliadok mŕtvych tiel podľa najnovšej legislatívy doteraz nevyskytli závažné problémy a prehliadky sú plne vykonávané na dobrovoľnom princípe, bez povinného rozpisu pre lekárov," zhodnotila Závodská. Hoci systém momentálne funguje, SLK nemá žiadne záruky, že sa situácia v budúcnosti nemôže zmeniť k horšiemu.



SLK preto stále trvá na zachovaní dobrovoľnosti pri poskytovaní tejto služby. "Situáciu budeme naďalej monitorovať, zatiaľ sme ani z regiónov žiadne sťažnosti v tejto súvislosti nedostali," skonštatovala Závodská.



Nový projekt ePrehliadky, ktorý Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) predstavil, zatiaľ SLK podrobne nepozná. "Ak celý systém bude riadne odskúšaný a bude spoľahlivo fungovať, môže byť prínosom a výraznou pomocou," dodala Závodská.



Prehliadky mŕtvych od začiatku októbra zabezpečuje ÚDZS. Nový systém podľa jeho predsedníčky Renáty Bláhovej funguje tak, že lekári dostávajú za obhliadku tela o 60 percent vyššiu úhradu ako v roku 2018.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) ohlásil, že sa pripravuje nový systém digitalizácie, tzv. ePrehliadka. Vďaka nemu bude možné zabezpečiť zdieľanie údajov medzi úradmi. Nový systém by mal uľahčiť prácu nielen ÚDZS, Štatistickému úradu SR, Národnému centru zdravotníckych informácií a matričným úradom. Zrýchliť by sa mal aj samotný výkon prehliadky.