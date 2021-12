SLK: Viaceré ambulancie mali pre chybu vymazať z obchodného registra

Bratislava 1. decembra (TASR) - Pre administratívne chyby došlo zrejme k výmazu viacerých ambulancií všeobecných lekárov aj špecialistov z obchodného registra. Upozornila na to Slovenská lekárska komora (SLK) s tým, že poskytovatelia sa často ani nedozvedia, že k výmazu došlo. Lekárov vyzýva, aby si prekontrolovali platnosť svojich povolení na podnikanie.



"V praxi to znamená, že daná ambulancia, poskytovateľ, nemôže naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom. Problémom je, že poskytovateľ sa o tejto skutočnosti väčšinou nedozvie alebo sa dozvie iba náhodne. Realita je potom taká, že lekár naďalej prevádzkuje ambulanciu, vypisuje lieky, vyšetruje pacientov, a to v domnienke, že má platné povolenie na podnikanie," povedala hovorkyňa SLK Nancy Závodská. Komora upozornila, že lekár sa tak vystavuje zbytočným problémom a možným sankciám.



Od októbra na základe Obchodného zákonníka obchodné registre bez predchádzajúcej výzvy vymazali z obchodného registra spoločnosti, ktoré si od roku 2009 nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro. To sa dotklo aj obchodných spoločností prevádzkujúcich zdravotnícke zariadenia.



SLK chápe nutnosť dodržiavania zákonov, je však presvedčená, že v súčasnej krízovej situácii by prístup štátnych inštitúcií, najmä ak ide o ambulancie lekárov, mohol byť ústretovejší. "Namiesto hroziacich sankcií by možno stačilo vopred viac komunikovať a nehádzať lekárom, ktorí často s vypätím posledných fyzických aj finančných síl prevádzkujú svoje ambulancie, polená pod nohy," skonštatovala Závodská.



Situáciu kritizuje aj mimoparlamentné KDH, ktoré vyzýva ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú vyvodiť adekvátnu zodpovednosť za to, že vinou ministerstva skončili funkčné zdravotnícke zariadenia pre formálnu byrokratickú chybu. "Niektorí nás kontaktujú napríklad s tým, že im počas ordinovania prišli z vodární odpojiť vodu alebo elektrinu, lebo ako firma už neexistujú," povedal predseda hnutia Milan Majerský. Tvrdí, že ide o dôsledok nekompetentného politického aktivizmu, ktorý je spojený s povyšovaním byrokracie nad realitu.



Ministerstvo spravodlivosti v stredu informovalo, že zástupcovia spoločností, ktorí sa domnievajú, že ich firmy boli minulý mesiac nedôvodne vymazané z obchodného registra, ho môžu kontaktovať na mailovej adrese vymazy.orsr@justice.sk do 3. decembra.