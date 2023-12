Slovenská lekárska komora víta návrh na rozpočet pre zdravotníctvo

Bratislava 19. decembra (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) víta návrh na rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok. Verí, že finančné prostriedky budú určené prednostne na úhradu nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Dúfa, že návrh schváli aj parlament. Uviedli to zástupcovia komory na utorkovej tlačovej konferencii.



"Ak dôjde ešte aj k dodatočnému navýšeniu rozpočtu, tak budeme len veľmi radi, pretože slovenské zdravotníctvo je, žiaľ, chronicky podvyživené," skonštatoval prezident SLK Jaroslav Šimo.



Komora zároveň privítala aj zmeny v optimalizácii siete nemocníc. Pripomenula, že už v minulosti tlmočila viaceré výhrady k reforme. "Jednoročný odklad je potrebný, bude ho treba využiť na určité úpravy zákona, ale tie väčšie úpravy by sa mali ujať až potom, keď sa tento míľnik programu obnovy a odolnosti naplní," povedal Šimo.



SLK súhlasí tiež s možným skrátením ordinačných hodín na ambulantných pohotovostiach. Odôvodňuje to personálnym stavom ambulantného sektora. Upozornila avšak na to, že zároveň bude treba venovať zvýšenú pozornosť zneužívaniu ambulantných pohotovostných služieb a urgentov zo strany pacientov.



Komora podporuje aj vystavovanie práceneschopnosti (PN) elektronicky. Upozornila však na to, že to treba zavádzať postupne. Súhlasí preto s odkladom v prípade špecialistov. "Prechodné obdobie bol podľa nášho názoru krátke," skonštatoval prezident SLK. Poukázal pritom na mnoho technických nedostatkov, ako aj často zlému počítačovému vybaveniu pracovísk.