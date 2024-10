Lekári: Výroky P. Kotlára sú subjektívne, zavádzajúce a nezodpovedné

Bratislava 7. októbra (TASR) - Výroky splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára sa nezakladajú na objektívnom hodnotení faktov založenom na vedeckých dôkazoch. Upozornila na to Slovenská lekárska komora (SLK). Jeho vyjadrenia považuje za subjektívne, zavádzajúce a nezodpovedné. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.



"Aj keď správa ešte nie je k dispozícii, konštatujeme, že ostatné vyjadrenia pána Kotlára, ktoré predniesol na tlačovej konferencii pri jej komentovaní, sa, žiaľ, nezakladajú na objektívnom hodnotení faktov založenom na vedeckých dôkazoch. Tento princíp je v medicíne všeobecne prijatý a rešpektovaný. Jeho výroky považujeme za subjektívne, zavádzajúce a nezodpovedné," uviedla komora v stanovisku.



Apeluje preto na zodpovedné orgány, aby pri hodnotení správy, ktorú už Kotlár predložil vláde, zohľadňovali fakty podložené štatistickými a vedeckými dôkazmi, ktoré sú k dispozícii.



K stanoviskám stavovských, profesijných aj odborných spoločností, ktoré zásadne odmietajú vyhlásenia Kotlára, sa pripája aj Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). Hovorí, že jeho ničím nepodložené tvrdenia založené na jeho subjektívnych pocitoch nemajú nič spoločné s medicínou. "Je naozaj smutné, že napriek opakovanému odsúdeniu jeho verejne prezentovaných názorov a postojov zo strany celého zdravotníckeho sektora sa tento pseudoodborník na pandémiu teší takej veľkej popularite našich popredných politikov," konštatuje prezidentka ZAP Jaroslava Orosová.



V tejto súvislosti sa preto pýta, či chceme veriť modernej vede a medicíne, alebo sa k odborným témam bude môcť v budúcnosti vyjadrovať naozaj každý. Rovnako kladie otázku, kto prevezme zodpovednosť za prípadné následky.



Splnomocnenec Kotlár už predložil vládnemu kabinetu správu k preverovaniu pandémie. Má byť zaradená na riadne rokovanie vlády. Na minulotýždňovej tlačovej konferencii Kotlár hovoril o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín či o umelom pôvode COVID-19. Avizoval, že vláde odporučí napríklad zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti.



Opozícia Kotlárove výroky skritizovala a označila ich za dezinformácie. Tvrdeniami sú znepokojení aj vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave či Univerzitná nemocnica Bratislava. Prezident Peter Pellegrini by sa podľa svojich slov veľmi čudoval, ak by sa vláda Kotlárovou správou zaoberala.