Lekári žiadajú opatrenia proti zavlečeniu delta variantu na Slovensko

Bratislava 22. júna (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) apeluje na Vládu SR a na Ministerstvo zdravotníctva SR, aby ihneď prijali kroky proti zavlečeniu delta variantu nového koronavírusu na Slovensko. TASR o tom v utorok informovala manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská. Rezort zdravotníctva aj Úrad vlády (ÚV) SR reagovali, že majú pripravené konkrétne kroky.



Komora hovorí, že pozorne sleduje situáciu v súvislosti s hrozbou ďalšej vlny pandémie. Zdôraznila, že tento vírus je najviac rozšírený vo Veľkej Británii, kde predstavuje viac ako 90 percent nakazených. „Počas blížiacich sa prázdnin možno očakávať, že na Slovensko zavíta veľká časť slovenskej enklávy žijúcej vo Veľkej Británii. Riziko zavlečenia delta variantu vírusu je preto veľmi vysoké," uviedla.



Prijaté opatrenia majú byť podľa SLK dostatočnou zárukou ochrany ľudí. Predísť majú šíreniu tejto mutácie. Riešenie vidí SLK v zavedení povinnej karantény do času negatívneho výsledku PCR testu.



„Ministerstvo zdravotníctva a rovnako aj ďalší členovia Vlády SR už dlhšiu dobu veľmi aktívne a zodpovedne pristupujú ku krokom ohľadom delta variantu a ochrane zdravia a životov ľudí," uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Zdôraznila, že minister Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) situáciu veľmi pozorne sleduje a v predstihu nastavuje konkrétne opatrenia na základe odporúčaní odborníkov.



Zmysel vidia v cielenom zvyšovaní zaočkovanosti populácie. „Očkovanie je v súčasnosti jedinou účinnou prevenciou na ochranu zdravia nás a našich blízkych, očkovanie sa čoskoro spúšťa aj v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov," reagovala Eliášová.



MZ SR hovorí, že ak chcú Slováci cestovať do zahraničia, odporúča im cestovať do bezpečných krajín. Dôležitým opatrením je tiež podľa MZ SR kontrola hraníc a masívnejšie PCR testovanie.



Hovorkyňa Úradu vlády SR Ľubica Janíková poukázala na to, že ústredný krízový štáb pripravuje súbor opatrení proti šíreniu delta variantu nového koronavírusu, čo bolo aj témou ich posledných rokovaní. „Takisto sa o opatreniach veľmi pravidelne diskutuje aj na rokovaniach vlády," dodala.