Lekárska komora žiada jasný plán k mobilizácii ambulantných lekárov

Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) žiada ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) a kompetentné orgány, aby predložili jasný plán týkajúci sa mobilizácie ambulantných lekárov. V piatok to na tlačovej konferencii uviedol prezident SLK Marian Kollár s tým, že aktuálnu situáciu chápe, ale na komoru sa obracajú s praktickými otázkami.



Šéf komory sa preto pýta, aký výkon práce budú zabezpečovať ambulantní lekári v nemocniciach, aká bude právna ochrana takéhoto lekára, ak bude musieť robiť iný výkon, než je jeho špecializácia. Tiež kam budú posielaní pacienti, keď budú zatvorené ambulancie, a aké bude finančné zabezpečenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a lekára samotného.



Pandemický plán podľa Kollára nie je jasný po stránke realizácie. Zdôraznil, že komore záleží nielen na ochrane lekárov, ale aj na poskytovaní adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Kollár žiada Krajčího, aby s lekármi začal viac komunikovať.



"Pokiaľ sa v rámci núdzového stavu presunie zdravotnícky pracovník z jedného miesta na druhé, ide o mobilizáciu tohto pracovníka a v tomto prípade mu platí náhrada. Štát mu musí zaplatiť náhradu jeho mzdy, ktorá mu patrí," reagoval neskôr na tlačovej konferencii Krajčí s tým, že bude rokovať s ministerstvom financií aj s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO), aby všetci takíto lekári dostali ďalšie odmeny.



Postupne sa podľa Krajčího budú musieť reprofilizovať aj poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Mobilizovaní by mali byť najprv lekári – špecialisti, a nie všeobecní lekári, ktorí môžu pacientov zachytiť vo svojich ambulanciách a pokiaľ sa to dá, liečiť ich doma.