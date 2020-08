SLK žiada premiéra, aby sa ospravedlnil za svoje výroky o lekároch

Bratislava 18. augusta (TASR) – Slovenská lekárska komora (SLK) žiada od premiéra Igora Matoviča (OĽANO) verejné ospravedlnenie za jeho výroky o tom, že finančná pomoc pracovníkom v prvej línii nepôjde aj lekárom. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii. Matovič svoj výrok ešte pred ich tlačovkou korigoval na sociálnej sieti.



"Pokiaľ si dobre pamätám, tak lekárov som neavizoval, dával som si myslím dosť pozor na jazyk. Možno sa mi to stalo, ale predpokladám, že keď si pozriete záznam, tak som hovoril o zdravotných sestrách,“ uviedol v pondelok premiér.







Za tento výrok žiada prezident SLK Marian Kollár verejné ospravedlnenie formou tlačovej konferencie pred novinármi. Podľa neho premiér týmto výrokom dehonestoval lekárov.



Okrem žiadosti o ospravedlnenie lekári pozývajú premiéra, aby sa prišiel so zástupcami SLK porozprávať a aby im vysvetlil svoj postoj k slovenským lekárom. Zároveň žiadajú ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), aby začal systematicky riešiť problémy slovenského zdravotníctva, pretože podľa nich svojimi neuváženými vyjadreniami a a zároveň nekonaním, môžu narobiť viac škody ako koronavírus, uviedol Kollár.



Šéf vládneho kabinetu v piatok (14. 8.) avizoval, že štát vyčlení 50 miliónov eur pre pracovníkov v prvej línii. Vtedy hovoril, že peniaze majú dostať lekári, sestry, vojaci, policajti i zamestnanci domovov sociálnych služieb. V pondelok uviedol, že lekári odmeny nedostanú, v utorok to na sociálnej sieti opravil a uviedol, že lekári odmeny dostanú.