SLK: Zvýšenie počtu medikov môže viesť aj k zhoršeniu kvality výučby

Bratislava 31. októbra (TASR) - Zvýšenie počtu študentov medicíny by bez ďalších systémových zmien viedlo k výraznému zhoršeniu kvality výučby a k nenapraviteľným škodám v celom pregraduálnom vzdelávaní budúcich lekárov. Vyhlásila to Rada Slovenskej lekárskej komory (SLK), ktorá žiada k téme odbornú diskusiu. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.



"Nedostatok lekárov a ostatných zdravotníkov je problém, ktorý neustále narastá. Na riešenie tohto problému sú nevyhnutné systémové zmeny v slovenskom zdravotníctve, ako na to opakovane upozorňujeme," uviedla komora.



SLK tiež argumentuje, že aktuálne priestorové kapacity a personálne možnosti pedagógov lekárskych fakúlt nemôžu absorbovať zvýšenie počtu študentov bez rozsiahleho rozšírenia výukovej bázy, ktoré sa nedá zrealizovať z roka na rok. Poukazuje na univerzitné lôžka a ambulantné pracoviská, ktoré sú súčasťou výučby najmä vo vyšších, takzvaných klinických ročníkoch.



SLK tvrdí, že o reálnych možnostiach zmien kapacít vo výučbe musia rozhodovať lekárske fakulty a univerzitné pracoviská. Preto žiada zvolať odbornú diskusiu za účasti zainteresovaných strán, ktorej výsledky sa premietnu do plánovaných návrhov vrátane legislatívnych zmien.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) avizoval, že počet slovenských medikov na lekárskych fakultách by sa mohol zvýšiť o stovky. Deklaroval, že rezort uvoľní peniaze, aby sa školám vynahradili straty z príjmov za zahraničných medikov. Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lenngvarský (nominant OĽANO) sa má tento týždeň v súvislosti so zámerom stretnúť s dekanmi lekárskych fakúlt.