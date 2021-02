Sloboda zvierat prijala v minulom roku 6856 zvierat v núdzi

Bratislava 18. februára (TASR) - V minulom roku prijalo občianske združenie Sloboda zvierat vo svojich útulkoch 6856 zvierat v núdzi. Adoptovalo sa 4843 psov a mačiek. Pôvodným majiteľom sa podarilo vrátiť 1325 zvierat. Informovala o tom predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.



Sloboda Zvierat v Bratislave prijala 2148 zvierat, z toho 337 mačiek. Pôvodnému majiteľovi vrátili 800 zvierat, do nových rodín si osvojili 1250 zvierat. "Všetky neoznačené prijaté zvieratá boli v zmysle vyhlášky o karanténnych staniciach a útulkoch začipované a kastráciu podstúpilo 900 útulkových zvierat," uviedla Dugovičová. Najhoršia situácia je na východnom Slovensku, dopĺňa s tým, že odtiaľ prevzali takmer 500 zvierat.



Poukazuje, že útulky na celom Slovensku uplynulý rok bojovali s nezáujmom samospráv a štátu a s pandémiou. Útulky museli ostať zatvorené, chýbali im ľudia na prechádzky so zvieratami a dobrovoľníci, čelili finančnej kríze aj z dôvodu oneskoreného vyplácania dvoch percent z daní. "Pandémia však priniesla aj jedno pozitívum – nárast domácich adopcií. Ľudia trávili viac času doma, tak si na to trúfli, mnohí sa zasa cítili osamelí a hľadali spoločníka do prírody," približuje Dugovičová. Dodala, že domov si tak našli i zvieratá, ktoré boli v útulku tri či štyri roky.



Vlani narástol aj počet odchytených zabehnutých zvierat vrátených pôvodnému majiteľovi. Dôvodom je podľa Slobody zvierat povinné čipovanie psov. "Aj keď zákon prikazuje čipovať len psov, vrelo majiteľom odporúčame robiť tak aj pri mačkách, sú to veľké tuláčky, často sa ocitajú v útulkoch a nevieme ich vrátiť domov," radí Dugovičová.