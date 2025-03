Sloboda zvierat prijala za rok 6567 zvierat, pre 4434 našla nový domov

Bratislava 9. marca (TASR) - Bratislavský útulok Polianky a 25 regionálnych útulkov Slobody zvierat prijali minulý rok 6567 zvierat v núdzi. Pôvodným majiteľom sa podarilo vrátiť 919 z nich, nový domov prostredníctvom adopcie našli 4434 psom a mačkám. TASR o tom informovala Silvia Čaňová z občianskeho združenia (OZ) Sloboda zvierat.



Išlo o zvieratá odchytené z terénu, ktoré boli stratené, vyhodené či zranené, a o zvieratá odobraté majiteľom Linkou proti krutosti z dôvodu zlej starostlivosti a týrania alebo prevzaté zo zlých podmienok množiarní. "Útulok Slobody zvierat Bratislava prijal 1771 zvierat, pôvodnému majiteľovi vrátili 597 zvierat, osvojených do nových rodín bolo 780 zvierat," priblížilo združenie.



Tvrdí, že všetky neoznačené prijaté zvieratá boli v zmysle vyhlášky o karanténnych staniciach a útulkoch začipované a kastráciu podstúpilo 1000 útulkových zvierat. V rámci manažmentu populácie pouličných zvierat realizovala Sloboda zvierat v spolupráci s magistrátom hlavného mesta aj odchyt, kastráciu, ošetrenie a návrat do pôvodného prostredia 810 ferálnych mačiek.



"Počet prijatých zvierat je štandardne vysoký a, žiaľ, už niekoľko rokov sledujeme zníženie záujmu o adopcie. Problém je umiestniť najmä veľké psy a takisto hendikepované či psích seniorov. Práve tieto zvieratá však potrebujú zvýšenú starostlivosť a teplo domova najviac. Šancu majú aj vďaka zahraničným adopciám," uviedla predsedníčka OZ Sloboda zvierat Pavla Dugovičová.



Linka proti krutosti v roku 2024 dostala od občanov 1400 podnetov, pomohla vo viac ako 1000 opodstatnených prípadoch, 140 zvierat inšpektori prevzali do starostlivosti útulkov Slobody zvierat. "Odobrali sme najmä dlhodobo zanedbávané, týrané, choré zvieratá, z reťaze alebo celoživotne uväznené v kotercoch. O zákaze reťazí vie čoraz viac ľudí, preto nám pribudlo hlásení o porušovaní tohto zákona a podnetov na prešetrenie situácie," povedal hlavný inšpektor linky Jozef Chmel. Doplnil, že vymáhať dodržiavanie tohto zákona v praxi by mali aj inšpektori Regionálnych veterinárnych a potravinových správ. V prípadoch týrania zároveň linka podala viacero trestných oznámení.