Sloboda zvierat:Predpis zakazujúci prikrmovanie zvierat nie je ústavný

Bratislava 28. novembra (TASR) - Akékoľvek všeobecné záväzné nariadenie či iný právny predpis, ktoré zakazujú prikrmovanie mačiek či holubov, je v rozpore s Ústavou SR. Ľudia môžu žiadať o jeho zrušenie. Upozornila na to organizácia Sloboda zvierat.



"Obec či mesto však môžu zakázať znečisťovanie verejného priestranstva. Preto ak kŕmite, dôsledne upratujte zvyšky či misky," tvrdí organizácia.



Ďalej poukazuje na to, že množenie pouličných zvierat môžu zastaviť len kastrácie. Viaceré samosprávy to podľa Slobody zvierat robia. Niektoré mestá, ako sú Bratislava, Košice či Šaľa, podporujú kastračné programy ferálnych mačiek.



V prípade, že chcú ľudia pomôcť mačkám prečkať zimu, odporúčajú ochranári vyrobiť im jednoduchú polystyrénovú búdku. Umiestnená by mala byť na súkromnom pozemku. "Na verejnom priestranstve je ideálne získať súhlas mesta alebo obce, najmä u väčších domčekov," podotkli s tým, že pre domčeky umiestnené pod balkónmi je potrebné získať súhlas vlastníkov bytov.