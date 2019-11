Slobodu sme vybojovali spoločne, zhodli sa lídri parlamentov V4

Praha/Bratislava 18. novembra (TASR) - Predsedovia parlamentov Vyšehradskej štvorky (V4) sa zhodli na tom, že krajiny tejto skupiny aj napriek vzájomnej izolácii boj za slobodu v roku 1989 dosiahli spoločne. Aj dnes je podľa nich vyšehradský región odsúdený bojovať s podobnými výzvami – a to bojovať za rovnoprávnosť v rámci EÚ. Po skončení stretnutia tohto zoskupenia v Prahe pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie to povedal v pondelok predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).



"Pre nás Slovákov, pre ktorých je 17. november taktiež štátnym sviatkom, je to významný deň, ktorý otvoril možnosť vzniku samostatnej republiky. Náš sen, ktorý sme snívali stáročia, sa splnil a dnes sme zvrchovaný, suverénny a demokratický štát a plnohodnotný člen v Európskej únii," povedal šéf slovenského parlamentu.



V súvislosti s nedeľným (17. 11.) programom v českej metropole uviedol, že bola pre neho česť byť po 30 rokoch opäť na Václavskom námestí a zapáliť sviečku pri pamätníku 17. novembra na Národnej triede. Je podľa neho dôležité si pripomínať obdobie 1948 - 1989, ktoré bolo v područí komunistickej ideológie. Taktiež zdôraznil, že by sa chcel v súvislosti s udalosťami z roku 1989 pokloniť Václavovi Havlovi a Alexandrovi Dubčekovi.



V kontexte pondelkovej konferencie zoskupenia Danko uviedol, že krajiny V4 sú odsúdené už stáročia žiť ako národy vedľa seba a spoločne bojovať s tými istými výzvami. "V tom istom období nás trápila ideológia komunizmu, dnes sme členmi Európskej únie a musíme takisto bojovať o to, aby sme boli plnohodnotnými členmi," povedal.







Podľa Danka je potrebné hovoriť o reforme EÚ, čo bolo podľa neho takisto témou spoločného rokovania partnerov v pražskom Valdštejnskom paláci, sídle českého Senátu, spolu s rozšírením Únie o krajiny západného Balkánu. Je potrebné viesť dialóg s takzvanými "staršími členskými štátmi" Únie, aby sa nových členov nebáli, ale ich "brali ako dynamický prvok, ktorý má čo ponúknuť", dodal.



Ešte pred stretnutím sa Danko spolu so svojimi kolegami z V4 zúčastnil v nedeľu na otvorení výstavy Nežná revolúcia a multimediálnej expozícii Momenty 20. storočia v Národnom múzeu v Prahe. Šéf slovenského parlamentu následne v českej metropole položil kytice, zapálil sviečku pri pamätníku 17. novembra na Národnej triede a zúčastnil sa na slávnostnom koncerte v Divadle Hybernia.



Štátnici si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorej dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. Prológom k revolúcii boli študentské demonštrácie, ktoré sa konali 16. novembra v Bratislave a 17. novembra v Prahe.



Od roku 2001 sa 17. november na Slovensku pripomína ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu.



Česko prebralo ročné predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke od Slovenska. Potrvá do 30. júna 2020.



(osobitná spravodajkyňa TASR Daniela Martinčeková)