Prieskum: V SR chce zostať pracovať iba tretina študentov medicíny

Žilina 19. mája (TASR) - Len tretina študentov medicíny chce ostať pracovať v zdravotníckom sektore na Slovensku. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu medzi študentmi a absolventmi lekárskych fakúlt, ktorý na pondelkovej konferencii vzdelávania v medicíne KonMED 2025 v Žiline odprezentovala prezidentka Slovenskej asociácie študentov medicíny (SloMSA) Barbora Bôžeková.



Doplnila, že medzi 98 odpoveďami spracovanými pri vyhodnotení dotazníka dominovali odpovede študentov všeobecného lekárstva na Slovensku. „Z dotazníka vyplynulo, že iba jedna tretina študentov medicíny plánuje ostať na Slovensku a zvyšné dve tretiny sú rozhodnuté ísť pracovať do Českej republiky, prípadne do iných krajín,“ uviedla Bôžeková.



Pri vyhodnotení dotazníka analyzovala aj faktory, ktoré študenti uviedli ako najčastejší dôvod zvažovania odchodu do zahraničia. „Až 40 respondentov odpovedalo, že je to kvalita pracovného prostredia, ale ďalším dôležitým faktorom bola kvalita života v danej krajine, čo úzko súvisí s politickou situáciou na Slovensku. Výška platu sa nachádzala až na šiestom mieste spolu s podporou mladých lekárov,“ poznamenala Bôžeková.



Riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania Ministerstva zdravotníctva SR Monika Jankechová v reakcii na výsledky prieskumu poznamenala, že za nižším postavením platovej otázky v rebríčku faktorov pri rozhodovaní o pôsobení na Slovensku treba vidieť zvýšenie platov lekárov v ostatných rokoch.



Zároveň považuje za zaujímavé postavenie faktoru kvality života v danej krajine, ktorý podľa jej slov mladí ľudia, a to nielen medici, vnímajú veľmi silno. „Musím potvrdiť, že či sú to žiaci stredných zdravotníckych škôl, vysokoškoláci, sestry, pôrodné asistentky či rádiológovia, s ktorými sme sa v ostatnom období rozprávali, tak nie sú u nich preferencie z vývoja spoločenskej situácie smerodajné, aby zostávali pracovať na Slovensku,“ skonštatovala Jankechová.



Motiváciou pre študentov medicíny pri uprednostnení práce na Slovensku by podľa jej slov mala byť dostatočná ponuka benefitov. „V prvom rade by to mala byť ponuka kariérneho rastu a po druhé im treba ponúknuť benefity. Tým najvýraznejším je ubytovanie, a teda vytvorenie zázemia, ktoré im umožní žiť v dobrej kvalite na Slovensku,“ dodala Jankechová.



Konferenciu KonMED 2025 organizuje Slovenská asociácia študentov medicíny v spolupráci s odborom zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Účastníci konferencie diskutovali aj o inovatívnom vzdelávaní v medicíne, transformácii kurikula na kompetenčne založené kurikulum a o krokoch k zlepšeniu praxe budúcich lekárov.