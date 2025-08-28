< sekcia Slovensko
Slov-Lex by sa mohol rozšíriť o všeobecne záväzné nariadenia samospráv
Tie by tak od svojho nového volebného obdobia mohli mať k dispozícii „jednu strechu“ pre všeobecne záväzné nariadenia.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR má záujem rozšíriť informačný systém Slov-Lex o všeobecne záväzné nariadenia samospráv. Tie by tak od svojho nového volebného obdobia mohli mať k dispozícii „jednu strechu“ pre všeobecne záväzné nariadenia. Zároveň by príprava týchto nariadení formou špeciálneho editora uľahčila prácu samospráv na príprave a novelizácii ich právnych predpisov. Rezort o tom informuje na svojom webe.
Priblížil, že spolu s ministerstvom vnútra oslovil v tejto veci s ponukou na spoluprácu šéfov samosprávnych združení - Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika, Únie miest Slovenska Richarda Rybníčka a združenia samosprávnych krajov Slovenska Jozefa Viskupiča. Po tomto kroku by malo podľa MS nasledovať vytvorenie on-line formulárov samosprávnych zákonov, aby mali obce, mestá aj samosprávne kraje komfortnejší spôsob ich tvorby.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka rozšírením Slov-Lexu o všeobecne záväzné nariadenia samospráv umocnia transparentnosť a dostupnosť informácií. Takisto pristúpia k efektívnejšej práci a komfortnejšiemu prístupu odbornej aj laickej verejnosti k všeobecne záväzným nariadeniam. „Zároveň očakávam, že vytvorením špeciálneho editora prispejeme k eliminácii rizík súvisiacich s kolíziou prijatých všeobecne záväzných nariadení s platnou legislatívou,“ doplnil Kaliňák.
