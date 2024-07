Slová apoštolského nuncia o potrebe jednoty ocenil aj Pellegrini

Nitra 5. júla (TASR) - Slová o potrebe jednoty a súdržnosti národa rezonovali počas slávnostnej svätej omše v Nitre pri príležitosti celonárodnej Cyrilo-metodskej púte. Predniesol ich hlavný celebrant liturgickej slávnosti arcibiskup Nicola Girasoli, apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku. Odkaz apoštolského nuncia ocenil aj prezident SR Peter Pellegrini.



Podľa slov Girasoliho rozdiely a pluralita nikdy nie sú prekážkou jednoty, naopak, rozdielnosť jednotu obohacuje. S jeho odkazom sa stotožňujú aj emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka i nitriansky biskup Viliam Judák.



Prezident SR je podľa vlastných slov nesmierne vďačný za výzvu apoštolského nuncia urobiť prvý krok k jednote a bratstvu. "Byť jednotní neznamená potierať rozdielne názory, neznamená to, že sa musíme všetci na seba podobať a byť rovnakí. Naopak, byť jednotní, ale v rozmanitosti, je najsprávnejšia cesta, aby sa situácia na Slovensku upokojila, aby sme ďalšie roky hrdo a sebavedomo kráčali k lepšej budúcnosti," povedal Pellegrini.



Kardinál Duka doplnil, že okrem jednoty a súdržnosti potrebujeme aj vnútornú reformu srdca. "To nám musí povedať, že bez skutočnej lásky nie je cesta do budúcnosti." Biskup Judák ocenil, že slová arcibiskupa Girasoliho vliali ľuďom nádej a odvahu, aby urobili nielen prvý krok, ale aj ďalšie k zmiereniu.



Národná Cyrilo-metodská púť je súčasťou mestských slávností, ktorými si Nitra každoročne pripomína svoju slávnu históriu a v tomto roku aj 1161. výročie príchodu solúnskych bratov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy.